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पति ने दिया तलाक तो इसलिए बनी ससुर की दुल्हन, देवर ने भी लूटी आबरू

पति ने दिया तलाक तो इसलिए बनी ससुर की दुल्हन, देवर ने भी लूटी आबरू

आगरा । आगरा के थाना मंटोला में हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। पत्नी ने पति पर तीन तलाक देने का आरोप लगाया। साथ ही कहा कि इसके बाद हलाला के नाम पर ससुर के सामने उसे परोस दिया गया।  ससुस ने उसके साथ गंदा काम किया इतना ही नहीं देवर ने भी उसकी आबरू लूटी।

विवाहिता की शिकायत के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। 

देहेज की मांग
विवाहिता ने बताया कि दहेज में 1 करोड़ रुपये और मर्सडीज कार की मांग पूरी नहीं हाेने पर पति ने 3 बार तलाक बोला। उधर, पति ने भी ससुराल पक्ष पर उधार रुपये नहीं देने पर घर में घुसकर मारपीट का आरोप लगाया। पुलिस ने दोनों पक्षों का मेडिकल कराया है।

पांच साल पहले हुआ था निकाह
महिला ने बताया कि उसका निकाह 5 साल पहले मंटोला के जूता करोबारी से हुआ था। उनके दो बच्चे हुए। आरोप लगाया कि ससुराली अतिरिक्त दहेज की मांग कर रहे हैं। 11 मई को पति ने दहेज से इन्कार पर तीन बार तलाक बोल दिया। 12 मई को पति ने कहा कि तुम्हें दोबारा साथ रहने के लिए हलाला कराना होगा। ससुर और देवर ने दुष्कर्म किया। विरोध पर पति और ससुरालियों ने पीटा। उसने 112 पर कॉल किया।
 
पति ने भी लगाए ये आरोप, वीडियो किया जारी 
उधर, आरोपी पति ने भी वीडियो जारी कर पत्नी और ससुरालियों पर आरोप लगाए हैं। कहा कि ससुर 5 लाख रुपये उधार मांग रहे थे। मना करने पर पत्नी से झूठे आरोप लगवाए। ससुर, साले समेत 25 लोगाें ने उसे, पिता और भाई को पीटा। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई है। वीडियो वायरल भी हो गया। मामले में थाना प्रभारी मंटोला ने बताया कि महिला की शिकायत पर पति, ससुर, सास, देवर और ननद पर प्राथमिकी दर्ज की गई है।

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