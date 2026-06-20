दो ट्रेनों में भिड़ंत, हादसे में एक शख्स की मौत; कई घायल

लंदन। ब्रिटेन के लंदन में शुक्रवार को दो ट्रेनों के बीच टक्कर में कम से कम एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि कई अन्य लोग घायल हो गए। हादसे के बाद बड़ी संख्या में आपातकालीन सेवाओं की टीमें मौके पर पहुंचीं।

रेल ट्रैकिंग वेबसाइटों के अनुसार, दोनों ट्रेनें लंदन के सेंट पैनक्रास स्टेशन की ओर जा रही थीं, तभी स्थानीय समयानुसार शाम करीब 5:15 बजे बेडफोर्ड नगर के दक्षिण में उनकी टक्कर हो गई।

पूर्वी इंग्लैंड एम्बुलेंस सेवा ने मौके पर एयर एम्बुलेंस और खतरनाक घटनाओं से निपटने वाली विशेष टीम सहित कई संसाधन तैनात किए। पुलिस ने एक बयान में कहा, "हमें जानकारी है कि कई लोग घायल हुए हैं और दुखद रूप से एक व्यक्ति की मौत हो गई है।"



यात्रियों ने सुनाई आपबीती

बयान में कहा गया, "इस घटना को बड़ी दुर्घटना घोषित किया गया है। अधिकारी बेडफोर्डशायर पुलिस, स्थानीय अग्निशमन एवं बचाव सेवा तथा एम्बुलेंस सेवा के साथ मिलकर मौके पर काम कर रहे हैं।" यात्री पीटर नैप ने बताया कि वह पीछे वाली ट्रेन में सवार थे और टक्कर अचानक हुई। उन्होंने कहा, "अचानक मैं सामने की सीट की ओर जोर से उछल गया और फिर धुआं दिखाई दिया। लोग रो रहे थे, चीख रहे थे। सभी बहुत डरे हुए और भ्रमित थे।"

उन्होंने कहा, "मैं उठा तो देखा कि कई लोग बोलने की स्थिति में नहीं थे और कुछ के पैर टूट गए थे।" नैप ने बताया, "बाद में मैं ट्रेन से बाहर निकलने में सफल रहा। मैं पतला हूं, इसलिए दरवाजों के बीच बने छोटे से रास्ते से निकल पाया।"

कई लोगों के घायल होने का दावा

सोशल मीडिया पर साझा की गई तस्वीरों और वीडियो में दर्जनों लोग रेलवे ट्रैक के समानांतर बनी सड़क पर खड़े और बैठे दिखाई दिए। इनमें कुछ लोगों के शरीर पर पट्टियां बंधी हुई थीं, जबकि कई लोग बिना किसी स्पष्ट चोट के नजर आए। रेलवे कर्मचारियों के संगठन आरएमटी यूनियन ने कहा कि वह स्थिति पर नजर बनाए हुए है और कर्मचारियों तथा यात्रियों के गंभीर रूप से घायल होने की खबरों पर चिंता व्यक्त की है।

ईस्ट मिडलैंड्स रेलवे ने एक बयान में कहा कि कॉर्बी से सेंट पैनक्रास जाने वाली शाम 4:40 बजे की ट्रेन और नॉटिंघम से सेंट पैनक्रास जाने वाली शाम 3:50 बजे की ट्रेन इस दुर्घटना में शामिल थीं। कंपनी ने बताया कि शुक्रवार के शेष दिन के लिए सेंट पैनक्रास आने-जाने वाली सभी ट्रेन सेवाएं रद्द कर दी गई हैं। साथ ही शनिवार की सेवाओं के बारे में अभी कोई पुष्टि नहीं की गई है।

राहत एवं बचाव कार्य जारी

ईस्ट ऑफ इंग्लैंड एम्बुलेंस सर्विस ने बताया कि उसने "कई संसाधनों को मौके पर भेजा है, जिनमें एयर एंबुलेंस और हैजार्डस एरिया रिस्पॉन्स टीम भी शामिल है।" एजेंसी के अनुसार यह एक बड़ी रेल दुर्घटना है, जो बेडफोर्ड के दक्षिण में हुई है। वहीं, बेडफोर्डशायर फायर एंड रेस्क्यू सर्विस ने कहा कि उसकी टीमें भी बेडफोर्ड के दक्षिण में रेलवे लाइन पर हुई घटना के स्थान पर मौजूद हैं।

ब्रिटेन की परिवहन मंत्री हाइडी अलेक्जेंडर ने कहा कि वह ट्रेन टक्कर की खबरों से "गहरी चिंतित" हैं। क्षेत्र में सेवाएं संचालित करने वाली रेल कंपनी थेम्सलिंक ने एक्स पर बताया कि जांच के तहत एक समस्या के कारण ल्यूटन और बेडफोर्ड के बीच सभी रेल लाइनें बंद कर दी गई हैं।