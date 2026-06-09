हवाना की इमारतें हिलीं, फ्लोरिडा तक महसूस हुए झटके

क्यूबा के पश्चिमी तट के पास सोमवार को 6.1 तीव्रता का भूकंप आया, जिससे राजधानी हवाना समेत कई इलाकों में इमारतें हिल गईं। भूकंप के झटके इतने तेज थे कि अमेरिका के फ्लोरिडा राज्य के कुछ हिस्सों में भी लोगों ने कंपन महसूस होने की सूचना दी।

हालांकि राहत की बात यह रही कि फिलहाल किसी के घायल होने या बड़े नुकसान की खबर नहीं है।

हवाना से लेकर पिनार डेल रियो तक महसूस हुए झटके

भूकंप के बाद राजधानी हवाना में कई इमारतें हिलती महसूस हुईं। पश्चिमी क्यूबा के पिनार डेल रियो शहर में भी लोग घबराकर घरों और इमारतों से बाहर निकल आए। पिनार डेल रियो स्थित एक होटल की प्रबंधक फ्लाविया पुपो ने बताया कि झटकों के दौरान पूरी इमारत हिलने लगी, जिससे लोगों में डर का माहौल बन गया। हालांकि होटल में मौजूद सभी लोग सुरक्षित हैं।



फ्लोरिडा तक पहुंचा असर

भूकंप का प्रभाव केवल क्यूबा तक सीमित नहीं रहा। अमेरिका के फ्लोरिडा राज्य के दक्षिण-पश्चिमी हिस्सों से भी झटके महसूस होने की कई रिपोर्ट सामने आईं। मियामी स्थित राष्ट्रीय मौसम सेवा (NWS) ने बताया कि उसे नागरिकों से कंपन महसूस होने की जानकारी प्राप्त हुई है।



पहले भी आ चुके हैं बड़े भूकंप

क्यूबा के दक्षिण-पूर्वी तट के पास स्थित ओरिएंटे फॉल्ट जोन भूकंपीय गतिविधियों के लिए जाना जाता है। इस क्षेत्र में पिछले कई दशकों में कई शक्तिशाली भूकंप आ चुके हैं। जनवरी 2020 में इसी क्षेत्र के समुद्री इलाके में 7.7 तीव्रता का भूकंप आया था, जिससे क्यूबा और केमैन द्वीप समूह में नुकसान हुआ था। ताजा भूकंप के बाद भी वैज्ञानिक स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं।

फिलहाल नहीं हुआ नुकसान

स्थानीय प्रशासन और आपदा प्रबंधन एजेंसियों ने प्रारंभिक जांच के बाद बताया है कि अभी तक किसी बड़े नुकसान, इमारत गिरने या जनहानि की सूचना नहीं मिली है। हालांकि एहतियात के तौर पर प्रभावित इलाकों की निगरानी जारी है और स्थिति का आकलन किया जा रहा है।