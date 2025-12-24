राष्ट्रीय समाचार

  3. स्पेस में भारत का दबदबा बरकरार, ISRO के 'बाहुबली' मिशन में जुटे वी. नारायणन
स्पेस में भारत का दबदबा बरकरार, ISRO के 'बाहुबली' मिशन में जुटे वी. नारायणन

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) आज एक बार फिर इतिहास रच दिया है। ISRO का अपना अब तक का सबसे भारी सैटेलाइट लॉन्च सफल रहा है।

आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से ISRO ने आज भारत का एक अहम कॉमर्शियल मिशन लॉन्च किया। LVM3-M6 रॉकेट के जरिए अमेरिका की अगली पीढ़ी का कम्युनिकेशन सैटेलाइट ब्लूबर्ड ब्लॉक-2 का लॉन्च सफल रहा। इस रॉकेट की ताकत को देखते हुए इसे 'बाहुबली' कहा जाता है। इसरो की इस बड़ी लॉन्चिंग से पहले इसरो चीफ डॉ. वी. नारायणन ने तिरुमला स्थित श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में पूजा-अर्चना की थी। उन्होंने मिशन की सफलता की कामना की।

इसरो के चेयरमैन वी. नारायणन ने बताया कि LVM-3 M6 रॉकेट ने इस मिशन को अंजाम दिया है। यह सैटेलाइट अमेरिका का कम्युनिकेशन सैटेलाइट है और 4G और 5G संचार सेवाओं को सपोर्ट करेगा। इसका मतलब है कि यह सैटेलाइट हमारे मोबाइल फोन और इंटरनेट को और भी तेज और बेहतर बनाने में मदद करेगा।

