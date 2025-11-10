दिल्ली में लाल किले के पास चलती कार में धमाका:11 की मौत, 24 घायल

दिल्ली में लाल किले के पास कार में जोरदार धमाका हुआ है। ब्लास्ट में 11 लोगों की मौत हो गई है और 24 लोग घायल हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि एक i-20 कार के पिछले हिस्से में धमाका हुआ है।

दिल्ली पुलिस कमिश्नर सतीश गोलचा ने बताया कि फोर्ट मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर-1 के पास शाम 6.52 बजे ब्लास्ट हुआ। घटना के बाद गृह मंत्री अमित शाम LNJP अस्पताल पहुंचे। वे कुछ देर में घटनास्थल भी पहुंचेंगे।

इधर, पुलिस ने इलाके को घेर लिया है। फॉरेंसिक टीम पहुंच गई है। आसपास के CCTV फुटेज खंगाले जा रहे हैं। NIA और NSG को भी घटनास्थल के लिए रवाना कर दिया गया है।

इससे पहले PM मोदी ने गृहमंत्री अमित शाह से बात करके घटना की जानकारी ली थी। धमाके के बाद दिल्ली समेत मुंबई, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, पंजाब और उत्तराखंड में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है।