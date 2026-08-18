स्कूल में गोलीबारी से मचा हड़कंप; सातवीं कक्षा में पढ़ने वाले छात्र ने चलाईं गोलियां, दो घायल

मनीला। दक्षिणी फिलीपींस के जाम्बोआंगा शहर में मंगलवार को एक हाई स्कूल में हुई गोलीबारी में कम से कम दो लोग घायल हो गए। यह जानकारी पुलिस ने दी है। क्षेत्रीय पुलिस की प्रवक्ता मेजर शेलामी चांग ने कहा कि पुलिस बल स्कूल कैंपस को सुरक्षित करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वह तुरंत कोई और जानकारी नहीं दे सकीं।

प्रत्यक्षदर्शियों ने क्या बताया?

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि यह कैंपस एटेनिओ डी जाम्बोआंगा यूनिवर्सिटी का था। मौके पर मौजूद पत्रकारों ने बताया कि संदिग्ध 7वीं कक्षा का छात्र है और पीड़ितों को क्लासरूम में गोली मारी गई थी।