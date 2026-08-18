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40 वर्षीय शख्स ने फांसी लगाकर की आत्महत्या

40 वर्षीय शख्स ने फांसी लगाकर की आत्महत्या

नोएडा । ऑनलाइन गेम खेलने के दौरान बढ़े कर्ज के बोझ से परेशान भंगेल गांव निवासी 40 वर्षीय व्यक्ति ने रविवार शाम फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक की पहचान गोंडा के बलमत्थर गांव निवासी गणेश सिंह के रूप में हुई है।

मृतक नोएडा की एक निजी कंपनी में नौकरी करता था और पत्नी व तीन बच्चों के साथ भंगेल में किराये के मकान में रहता था। शुरुआती जांच में सामने आया है कि ऑनलाइन गेम खेलने के कारण उन पर काफी कर्ज हो गया था। इसे लेकर वह परिवार के लोगों से कई बार चिंता भी जाहिर करते थे।

पुलिस के मुताबिक, रविवार शाम भंगेल गांव में एक व्यक्ति के आत्महत्या करने की सूचना मिली थी। मौके पर पहुंची पुलिस को बताया गया कि परिजन ने रस्सी काटकर शव को नीचे उतार लिया था। जांच के दौरान पता चला कि गणेश सिंह निजी कंपनी में नौकरी करता था। रविवार शाम उसकी पत्नी बच्चों के साथ बालकनी में थी। कुछ देर बाद बच्चे कमरे में गए तो गणेश को रस्सी के सहारे फंदे पर लटका देखा।

परिजनों ने पड़ोसियों की मदद से उसे नीचे उतारा, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया। मृतक का मोबाइल फोन भी जांच के लिए कब्जे में लिया गया है। पुलिस ऑनलाइन गेम और कर्ज से जुड़े पहलुओं की भी जांच कर रही है।

एसीपी दीक्षा सिंह ने बताया कि पुलिस परिवार के संपर्क में है और जांच में जुटी हुई है। उन्होंने ऑनलाइन गेम और सट्टे से जुड़े एप में जल्दी पैसा कमाने के लालच में लोगों से नहीं फंसने की अपील की है। लोग अपनी जमा पूंजी गंवाने के साथ कर्ज में भी फंस जाते हैं। लगातार नुकसान होने के बाद नुकसान की भरपाई के लिए दोबारा पैसे लगाना समस्या को और बढ़ा देता है।

ऑनलाइन गेम में पैसे लगाने से बचें और बच्चों को भी ऐसे गेम से दूर रखें।
नुकसान की भरपाई के लिए कर्ज लेकर दोबारा गेम खेलने की गलती न करें।
परिवार के किसी सदस्य पर आर्थिक दबाव दिखे तो उससे खुलकर बातचीत करें।
ऑनलाइन गेम के कारण कर्ज बढ़ रहा हो तो बैंक या विश्वसनीय वित्तीय सलाहकार से मदद लें।
लगातार तनाव, निराशा या खुद को नुकसान पहुंचाने की बात सामने आए तो व्यक्ति को अकेला न छोड़ें और तुरंत परिवार के भरोसेमंद लोगों तथा पेशेवर मदद से संपर्क करें।

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