मेटा के खिलाफ एफआईआर दर्ज

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) के सदस्य प्रियंक कानूनगो ने बताया है कि मेटा इंडिया के प्लेटफॉर्म पर बच्चों से जुड़ी आपत्तिजनक और यौन शोषण वाली सामग्री मिलने के मामले में दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी। कानूनगो के मुताबिक, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के निर्देश पर दिल्ली पुलिस ने यह कदम उठाया है।

आयोग के निर्देश पर हुई कार्रवाई

प्रियंक कानूनगो ने अपने पोस्ट में बताया कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के निर्देशों पर दिल्ली पुलिस ने मामला दर्ज किया है। यह कार्रवाई मेटा इंडिया के प्लेटफॉर्म पर बच्चों के यौन शोषण से जुड़ी सामग्री (सीएसईएएम) की उपलब्धता को लेकर की गई है।

मेटा के प्लेटफॉर्म पर उठे सवाल

इस मामले के सामने आने के बाद मेटा इंडिया के प्लेटफॉर्म पर बच्चों से जुड़ी आपत्तिजनक सामग्री की निगरानी और उसे हटाने की व्यवस्था पर सवाल खड़े हुए हैं। अब दिल्ली पुलिस की जांच में यह स्पष्ट होगा कि इस तरह की सामग्री किस तरह उपलब्ध थी और इसे रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए थे।

3 जुलाई को भी जारी किया गया था नोटिस

इससे पहले राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) ने तीन जुलाई 2026 को मेटा को नोटिस जारी किया था। यह नोटिस बच्चों के यौन शोषण और दुर्व्यवहार से जुड़ी सामग्री (सीएसईएएम) वाले विज्ञापनों के मामले में जारी किया गया था। आयोग ने इस मामले में स्पष्टीकरण मांगा था। इसके एक हफ्ते बाद मेटा ने अपना जवाब दाखिल किया था।