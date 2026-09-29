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बीच-बचाव करने आए ससुर को मौत के घाट उतारा

बीच-बचाव करने आए ससुर को मौत के घाट उतारा

छिंदवाड़ा । परासिया थाना क्षेत्र के न्यूटन के वार्ड-4 में घरेलू विवाद के दौरान एक व्यक्ति की मौत हो गई। पत्नी से विवाद के बाद उसे समझाने पहुंचे ससुर के सिर पर उनके फौजी दामाद ने मोटी लकड़ी से वार कर दिया। गंभीर रूप से घायल बीडी बरखाने को पहले छिंदवाड़ा और फिर नागपुर रैफर किया गया, जहां निजी अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई।

पुलिस ने आरोपी दामाद को हिरासत में ले लिया है।

जानकारी के अनुसार पीएचई विभाग से सेवानिवृत्त कर्मचारी बीडी बरखाने की बेटी का विवाह मेघासिवनी-चारगांव निवासी संतराम सोनकर से हुआ था। संतराम पूर्व में सेना में जवान रह चुका है। सेवानिवृत्ति के बाद वह एक एजेंसी के माध्यम से उधमपुर में काम कर रहा था। करीब चार दिन पहले ही वह ड्यूटी से न्यूटन लौटा था।

बताया गया है कि रविवार दोपहर संतराम और उसकी पत्नी के बीच विवाद हुआ था। बाद में मामला शांत हो गया। शाम करीब साढ़े सात बजे दोनों के बीच दोबारा विवाद शुरू हो गया। विवाद की जानकारी मिलने पर बीडी बरखाने अपनी पत्नी के साथ बेटी और दामाद के घर पहुंचे और मामला शांत कराने की कोशिश की।

बताया जा रहा है कि विवाद के दौरान संतराम ने गुस्से में मोटी लकड़ी उठाकर अपने ससुर के सिर पर वार कर दिया। सिर में गंभीर चोट लगने से वे मौके पर ही बेहोश होकर गिर पड़े। बीच-बचाव करने पहुंची उनकी पत्नी के हाथ पर भी आरोपी ने डंडे से वार किया, जिससे उन्हें चोट आई।

घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी संतराम को हिरासत में लेकर पुलिस चौकी ले गई। गंभीर रूप से घायल बीडी बरखाने को उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया। हालत गंभीर होने पर उन्हें छिंदवाड़ा से नागपुर रैफर किया गया, जहां निजी अस्पताल में इलाज के दौरान डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।


परिजनों के अनुसार संतराम और उसकी पत्नी के बीच अक्सर विवाद होता था। इसी वजह से संतराम ने अपने मूल गांव से अलग न्यूटन में रहना शुरू किया था। घटना से पहले भी उसकी पत्नी किसी परिचित शिक्षिका के घर जाने की बात कहकर निकली थी। वह पड़ोस के परिवार के साथ बैठी बातचीत कर रही थी, तभी संतराम वहां पहुंच गया। पत्नी के वहां बैठने को लेकर सवाल-जवाब के बाद दोनों के बीच विवाद शुरू होने की बात सामने आई है।

बहरहाल पुलिस ने आरोपी संतराम सोनकर को हिरासत में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस विवाद के वास्तविक कारण, घटनाक्रम और वारदात से जुड़े अन्य पहलुओं की जांच कर रही है।

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