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उत्तराखंड से कश्मीर तक बदला मौसम

उत्तराखंड से कश्मीर तक बदला मौसम

नई दिल्ली। उत्तर-पश्चिम भारत में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ, सौराष्ट्र और आसपास के पूर्वोत्तर अरब सागर में बने कम दबाव के क्षेत्र से कई राज्यों में मानसून एक बार फिर सक्रिय हुआ है। जम्मू-कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में सीजन की पहली बर्फबारी हुई है, जबकि उत्तराखंड में भी बदरी-केदार समेत ऊंची चोटियों पर भारी हिमपात हुआ है।

वही, मैदानी क्षेत्रों के पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में कई जगहों पर भारी बारिश हुई है और गरज-चमक के साथ तेज हवाएं भी चली हैं।

उत्तराखंड में यमुनोत्री धाम में गुरुवार सुबह से हो रही बारिश और आसपास की ऊंची चोटियों पर बर्फबारी शुरू हो गई। सप्त ऋषि कुंड, बंदरपूंछ और गरुड़ गंगा टॉप की चोटियों पर बर्फ की सफेद चादर बिछ गई। बदरीनाथ, केदारनाथ, मद्महेश्वर व तुंगनाथ की चोटियों में भी बर्फबारी हुई। उधर, हेमकुंड साहिब और बदरीनाथ धाम के ऊंचाई वाले स्थानों पर भी जमकर बर्फबारी हुई। मौसम में अचानक आए बदलाव से निचले इलाकों में ठंड बढ़ गई।


वहीं चार धामा यात्रा पर निकले श्रद्धालुओं को भी मुश्किलों का सामना पड़ा। बर्फबारी के बाद केदारनाथ में अधिकतम तापमान 3 डिग्री से 5 डिग्री और न्यूनतम तापमान माइनस 2 डिग्री से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया। हरियाणा में विदाई से पहले मानसून कहर बरपा रहा है। बुधवार शाम से सक्रिय हुए पश्चिमी विक्षोभ के असर से राज्य के 20 जिलों में बृहस्पतिवार को भारी बारिश हुई। 

साच पास में 30 सेमी हिमपात, रुकी मणिमहेश यात्रा
हिमाचल प्रदेश में साच पास में करीब 30 सेमी हिमपात हुआ। कुल्लू और लाहौल-स्पीति में रोहतांग, बारालाचा, कुंजम और शिंकुला दर्रा सहित ऊंची चोटियों पर रुक-रुक कर बर्फबारी हुई। जिले में सुंदरासी, गौरीकुंड और पवित्र मणिमहेश क्षेत्र में करीब 10 सेंटीमीटर तक बर्फबारी हुई। हिमपात के चलते मणिमहेश यात्रा सुबह के समय तीन घंटे तक रोकनी पड़ी। भरमौर में बिजली गिरने से 27 भेड़-बकरियों की मौत हो गई और कई घायल हो गईं। मंडी के सुंदरनगर में भारी भूस्खलन से दो रिहायशी मकान गिर गए और दो कारें मलबे की चपेट में आ गईं। 


कश्मीर में सर्दी की आहट
कश्मीर घाटी के बांदीपोरा जिले में गुरेज घाटी में बर्फबारी होने की मौसम विभाग ने पुष्टि की है। इस इलाके में ठंड की आहट शुरू हो गई है। जम्मू के किश्तवाड़ के सिंथन टॉप पर भी बर्फ गिरी है। सीजन की पहली बर्फबारी से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और कई क्षेत्रों ठंड बढ़ गई है। 

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