दिल्ली समाचार

सात साल की बच्ची का यौन उत्पीड़न

सात साल की बच्ची का यौन उत्पीड़न

नई दिल्ली। दिल्ली के प्रेम नगर इलाके में सात साल की बच्ची के साथ 17 साल के नाबालिग के यौन उत्पीड़न करने का मामला सामने आया है। अचानक तबीयत खराब होने पर बच्ची को उसके परिवार वाले अस्पताल लेकर गए, जहां इस बात की जानकारी मिली।

परिवार वालों ने पुलिस से इसकी शिकायत की। पीड़ित बच्ची के बयान और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने आरोपी किशोर के खिलाफ दुष्कर्म, धमकी देने और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया। पुलिस ने मामले पर कार्रवाई करते हुए नाबालिग को पकड़ लिया है। 

जानकारी के मुताबिकू, सात साल की बच्ची अपने परिजनों के साथ प्रेम नगर इलाके में रहती है। परिवार में माता-पिता के अलावा उसका एक बड़ा भाई है। वह इलाके में स्थित एक निजी स्कूल में दूसरी कक्षा में पढ़ती है। प्रेम नगर थाने में दर्ज प्राथमिकी में बच्ची ने बताया कि वह पड़ोस में रहने वाले एक घर में टीवी देखने के लिए जाती थी।

करीब एक सप्ताह पहले वह उस घर में गई थी। उस दिन घर में 17 साल के नाबालिग अकेला था, जिसे वह भैया कहती थी। आरोप है कि वह कुछ देर बाद आरोपी उसके साथ छेड़छाड़ करने लगे। आरोपी ने उसके निजी अंगों के साथ छेड़छाड़ की।

उसके बाद उसने किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। वह काफी डर गई और उसने किसी को कुछ नहीं बताया। 30 मई को अचानक उसकी तबीयत खराब हो गई। परिजन उसे पास के अस्पताल में ले गए। जहां उसके साथ हुए यौन उत्पीड़न की जानकारी उन्हें मिली।

मां ने उससे इस बाबत पूछताछ की, जिसमें उसने एक सप्ताह पहले पड़ोसी नाबालिग द्वारा की गई हरकत के बारे में बताया। उसके बाद पिता ने पुलिस को घटना की जानकारी दी। पुलिस ने बच्ची से पूछताछ करने और उसकी मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज कर लिया। पुलिस ने मामले पर कार्रवाई करते हुए 1 जून को आरोपी को पकड़ लिया। पुलिस ने उसे बाल सुधार गृह भेज दिया है और मामले की छानबीन कर रही है। 

साहित्य

258, Metro Apartments,
Bhalaswa, Delhi-110033
Phone: 9810234094, 9999566005
email: editor@rajmangal.com

सम्पादक मंडल

मुख्य सम्पादक : कंचन गुप्ता
सह सम्पादक : राजलक्ष्मी दूबे
साहित्य संपादक : डॉ पुष्पलता मुजजफ्फरनागर
उत्तर प्रदेश प्रभारी : मनोज पाल

राजमंगल टाइम्स में प्रकाशन हेतु कहानी, कविता, हास्य व्यंग्य, नाटक तथा अन्य साहित्य, संस्कृति, परिवार, स्वास्थ्य, पर्यटन, चित्रकला तथा बाल साहित्य से संबंधित हिंदी रचनाएँ आमंत्रित है।

© 2023 RAJMANGAL TIMES. All Rights Reserved. Designed By Rajmangal Associates P Ltd

Main Menu