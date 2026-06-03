दिल्ली समाचार

दिल्ली में चढ़ते तापमान पर लगा रहेगा ब्रेक

दिल्ली में चढ़ते तापमान पर लगा रहेगा ब्रेक

नई दिल्ली । जून के पहले सप्ताह में दिल्ली पर मौसम की मेहरबानी बनी रहने की संभावना है। मौसम विभाग की भविष्यवाणी है कि इस दौरान तेज धूलभरी आंधी, हल्की बारिश, गरज-चमक जैसी मौसमी घटनाओं का दौर आता रहेगा।

इससे छह जून तक अधिकतम तापमान 40 डिग्री से नीचे ही रहेगा। 

मौसम विभाग के अनुसार, 2 से 6 जून तक दिल्ली में मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। इस दौरान अधिकतम तापमान 36 से 39 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। इसके अलावा, एक नया पश्चिमी विक्षोभ तीन जून को उत्तर-पश्चिमी भारत में दस्तक देगा। 

3 से 5 जून के बीच आंशिक से लेकर घने बादल छाए रहेंगे और कई स्थानों पर बहुत हल्की से हल्की बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने चार और पांच जून को बारिश का यलो अलर्ट जारी किया है।


मौसम विभाग के अनुसार, इस दौरान गरज-चमक के साथ बिजली गिरने और तेज हवाएं चलने की संभावना भी जताई गई है, जिनकी गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक रह सकती है, जबकि कुछ समय पर झोंके 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकते हैं। 


वहीं, 6, 7 और 8 जून को मौसम अपेक्षाकृत स्थिर रहेगा, जिसमें 6 जून को आंशिक बादल और 7 और 8 जून को मुख्य रूप से साफ आसमान रहने का अनुमान है। इससे तापमान 40 डिग्री के पार पहुंच सकता है। ऐसे में गर्मी बढ़ेगी। दूसरी ओर, दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में मंगलवार सुबह तेज धूप रही। 

37.7 डिग्री दर्ज हुआ अधिकतम पारा
इससे लोग गर्मी से परेशान दिखे। मौसम विभाग ने बारिश की संभावना जताई है। लेकिन, खबर लिखे जाने तक कहीं भी बारिश की स्थिति दर्ज नहीं की गई है। इस दौरान अधिकतम तापमान 37.7 और न्यूनतम तापमान 26.8 डिग्री दर्ज हुआ। दिल्ली में अधिकतम आर्द्रता 71 प्रतिशत और न्यूनतम आर्द्रता 42 प्रतिशत रही।

साहित्य

258, Metro Apartments,
Bhalaswa, Delhi-110033
Phone: 9810234094, 9999566005
email: editor@rajmangal.com

सम्पादक मंडल

मुख्य सम्पादक : कंचन गुप्ता
सह सम्पादक : राजलक्ष्मी दूबे
साहित्य संपादक : डॉ पुष्पलता मुजजफ्फरनागर
उत्तर प्रदेश प्रभारी : मनोज पाल

राजमंगल टाइम्स में प्रकाशन हेतु कहानी, कविता, हास्य व्यंग्य, नाटक तथा अन्य साहित्य, संस्कृति, परिवार, स्वास्थ्य, पर्यटन, चित्रकला तथा बाल साहित्य से संबंधित हिंदी रचनाएँ आमंत्रित है।

© 2023 RAJMANGAL TIMES. All Rights Reserved. Designed By Rajmangal Associates P Ltd

Main Menu