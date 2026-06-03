डी कंपनी के करीबी हुजैफा को दिल्ली पुलिस ने किया गिरफ्तार

नई दिल्ली । 'डी कंपनी' के करीबी सहयोगी हुजैफा को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गिरफ्तार कर लिया है। हुजैफा, मुंबई अंडरवर्ल्ड-पाकिस्तान आईएसआई गठजोड़ के प्रमुख व्यक्ति मुन्ना झिंगाड़ा का करीबी सहयोगी था, जिसके संबंध में केंद्रीय एजेंसियां स्थानीय पुलिस के समन्वय से मुंबई भर में छापेमारी कर रही थीं।

सूत्रों के मुताबिक मुन्ना झिंगाड़ा इस समय कराची से अपना काम कर रहा है। यह गिरफ्तारी दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल द्वारा हाल ही में आठ संदिग्ध आतंकवादियों की गिरफ्तारी के बाद हुई है, जो इस चल रही जांच में नवीनतम घटनाक्रम है। अधिक जानकारी की प्रतीक्षा है।