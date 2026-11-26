नई दिल्ली । दिल्ली में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार की दिशा में अगले साल दो नए अस्पताल शुरू किए जाएंगे। इसके साथ ही अगले महीने 40 और आयुष्मान आरोग्य मंदिर भी आम लोगों के लिए खोल दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने स्वास्थ्य विभाग के साथ समीक्षा बैठक कर अस्पतालों और स्वास्थ्य परियोजनाओं की प्रगति का जायजा लिया।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अधिकारियों को सभी परियोजनाओं का काम निर्धारित समयसीमा में पूरा करने के निर्देश दिए।

बैठक में परियोजना की पड़ताल

बैठक में मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी विभिन्न योजनाओं और निर्माणाधीन परियोजनाओं की स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। इसके लिए चल रहे कार्यों में किसी तरह की अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए।

दिल्ली में मरीजों को बढ़ेंगी सुविधाएं

दो नए अस्पतालों के शुरू होने से दिल्ली में मरीजों के लिए इलाज की सुविधाओं और अस्पतालों की क्षमता में बढ़ोतरी होगी। वहीं, अगले महीने 40 नए आयुष्मान आरोग्य मंदिर शुरू होने से लोगों को उनके घरों के नजदीक प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।

समय और गुणवत्ता से नहीं हो समझौता

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी सभी परियोजनाओं की नियमित निगरानी की जाए और निर्माण कार्यों में गुणवत्ता के साथ समयसीमा का भी विशेष ध्यान रखा जाए।