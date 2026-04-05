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ISIS संदिग्ध गिरफ्तार

ISIS संदिग्ध गिरफ्तार

दिल्ली । दिल्ली पुलिस की काउंटर-इंटेलिजेंस टीम ने एक आईएसआईएस संदिग्ध को गिरफ्तार किया है। संदिग्ध का नाम रिजवान है और उसे उत्तर प्रदेश के कुशीनगर से पकड़ा गया है। पुलिस लंबे समय से उसकी गतिविधियों पर नजर रख रही थी।

दिल्ली पुलिस के अनुसार, रिजवान कथित तौर पर आईएसआईएस से जुड़ा हुआ था। उसकी संदिग्ध गतिविधियों के कारण उस पर लगातार निगरानी रखी जा रही थी। यह गिरफ्तारी देश की सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण सफलता मानी जा रही है। 


पुलिस का मानना है कि इस गिरफ्तारी से एक बड़ी चुनौती को रोकने में मदद मिलेगी। रिजवान को पहले भी मुंबई में गिरफ्तार किया गया था। उस समय उसके पास से कई राष्ट्रविरोधी सामग्री बरामद हुई थी। पुलिस अब उससे आगे की पूछताछ कर रही है। 

उत्तर प्रदेश के कुशीनगर से पकड़ा
रिजवान को उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले से पकड़ा गया। दिल्ली पुलिस की काउंटर-इंटेलिजेंस टीम ने यह कार्रवाई की। उसकी गिरफ्तारी के लिए एक विशेष अभियान चलाया गया था। पुलिस ने उसकी गतिविधियों के बारे में पुख्ता जानकारी जुटाई थी। यह गिरफ्तारी खुफिया जानकारी के आधार पर की गई।

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