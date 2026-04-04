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पुलिस के हत्थे चढ़ा कुख्यात बदमाश सलीम उर्फ गंजा

पुलिस के हत्थे चढ़ा कुख्यात बदमाश सलीम उर्फ गंजा

नई दिल्ली । दक्षिण-पूर्व जिला दिल्ली पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) को एक बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। कुख्यात अपराधी मोहम्मद सलीम उर्फ गंजा, जो हत्या, हत्या के प्रयास, चोरी/सेंधमारी सहित 75 से अधिक आपराधिक वारदातों में संलिप्त रहा है और 20 से अधिक मामलों में वांछित चल रहा था, के साथ बदरपुर क्षेत्र में मुठभेड़ हुई।

मोहम्मद सलीम उर्फ गंजा एक अत्यंत शातिर एवं दुस्साहसी अपराधी है, जो दिल्ली के कुख्यात गैंगस्टर सलीम पहलवान की हत्या में भी शामिल रहा है। इसके अतिरिक्त, यह आरोपी सलीम गैंग के एक अन्य सदस्य की हत्या में भी संलिप्त रहा है। यह आरोपी नासिर एवं दानिश पहलवान गिरोह का सक्रिय सदस्य है और लंबे समय से क्षेत्र में गंभीर आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दे रहा था।


सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए एसटीएफ टीम ने संदिग्ध को घेरने का प्रयास किया, जिस दौरान आरोपी द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग की गई। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी आत्मरक्षा में फायरिंग की, जिसमें मोहम्मद सलीम उर्फ गंजा घायल हो गया।

घायल आरोपी को तत्काल उपचार के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज जारी है। मौके से हथियार एवं अन्य आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद की गई है।

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