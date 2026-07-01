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भीषण गर्मी से पक्षियों, वन्यजीवों पर मंडराया संकट

भीषण गर्मी से पक्षियों, वन्यजीवों पर मंडराया संकट

नई दिल्ली। दिल्ली-एनसीआर में लगातार बढ़ रही गर्मी और हीट वेव का असर अब सिर्फ इंसानों पर ही नहीं, बल्कि पक्षियों और वन्यजीवों पर भी साफ दिखाई दे रहा है। हीट स्ट्रोक, डिहाइड्रेशन और पानी की कमी के कारण बड़ी संख्या में पक्षी और अन्य वन्यजीव बीमार हो रहे हैं। गर्मी से उन्हें डायरिया और सूखा रोग की समस्या हो रही है।

इससे वह खाना-पीना पूरी तरह से नहीं खा रहे हैं। ऐसे में उनका शरीर साथ छोड़ रहा है। 


चिंता की बात यह है कि इनमें से कई पक्षी आसमान में उड़ान भरने से मोहताज हो रहे हैं, तो कुछ अपने घोंसलों में नहीं जा पा रहे हैं। कई पक्षी तो मौत के शिकार भी हो रहे हैं। सबसे ज्यादा असर युवा चील (यंग काइट्स), कबूतर और अन्य शहरी पक्षियों पर पड़ रहा है। गर्म हवाओं में उड़ान भरने वाले पक्षी थोड़ी सी दूरी तय कर जमीन पर गिरने से जख्मी हो रहे हैं। पशु-पक्षी अस्पताल में लोग प्रतिदिन हिट स्ट्रोक से घायल पक्षियों बड़ी संख्या में लेकर पहुंच रहे हैं। 


वाइल्डलाइफ एसओएस के अनुसार, अप्रैल से अब तक 224 पक्षियों और वन्यजीवों का रेस्क्यू किया जा चुका है, जबकि इस साल अप्रैल में ही रेस्क्यू मामलों में पिछले वर्षों की तुलना में 39.3 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। संस्था के मुताबिक, सामान्य दिनों में जहां रोजाना 5 से 10 रेस्क्यू कॉल मिलती थीं। वहीं, इन दिनों यह संख्या बढ़कर 15 से 20 कॉल प्रतिदिन हो गई है। सबसे अधिक मामले हीट स्ट्रोक, शरीर में पानी की कमी से घोंसलों से गिरने वाले पक्षियों और पानी की तलाश में रिहायशी इलाकों में पहुंच रहे सांप, गोह समेत अन्य सरीसृपों के सामने आ रहे हैं।


गंदे पानी से चेचक, आंखों की रोशनी हो रही प्रभावित
चांदनी चौक के दिगंबर जैन लाल मंदिर में स्थित पक्षियों का धर्मार्थ चिकित्सालय में हर दिन बीमार और जख्मी परिंदे पहुंच रहे हैं। डॉ. हरअवतार सिंह बताया कि गर्मी पक्षियों के लिए घातक बन रही है। ज्यादा तापमान होने की वजह से पक्षियों को भी ग्लूकोज और विटामिन की कमी हो रही है। पानी के लिए गंदे नालों के अलावा लंबे समय तक रखे गए पानी का सेवन करना इनकी मजबूरी बन रही है। ऐसे में इस जल का सेवन करने से वे चेचक और आंखों की रोशनी प्रभावित हो रहे हैं।

घायल परिंदों की ऐसे करें मदद
चिकित्सक डॉ. हरअवतार सिंह का कहना है कि पक्षियों के लिए आदर्श तापमान 35 डिग्री सेल्सियस है। इससे अधिक तापमान घातक है। गर्मी की वजह से खुले में पक्षियों को पानी नहीं मिल रहा है। अगर किसी को गर्मी से घायल पशु-पक्षी दिखते हैं, तो उन पर पहले ठंडे पानी का छिड़काव करें। उनके पंजों को कुछ देर के लिए ठंडे पानी में डाल दें। इसके बाद उन्हें छांव में ले जाएं। उन्हें ऐसे स्थान पर रखें जहां हवा अच्छी स्तर में हो।

आज बारिश का यलो अलर्ट 
दिल्ली में अगले छह दिन मौसम का मिजाज बदला-बदला रहेगा। मौसम विभाग की भविष्यवाणी है कि 1 जुलाई को तापमान घटकर 35 से 37 डिग्री और 2 जुलाई को 34 से 36 डिग्री तक रहने का अनुमान है। इन दोनों दिन आसमान में बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश, गरज-चमक और तेज हवाएं चल सकती हैं। मौसम विभाग ने इन तीन दिनों के लिए बारिश का यलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग की भविष्यवाणी है कि 2 जुलाई से उत्तर-पश्चिम भारत पर एक नए पश्चिमी विक्षोभ दस्तक देगा। इसका असर देर रात या फिर 3 जुलाई की सुबह देखने को मिल सकता है।

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