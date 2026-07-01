19 KG के LPG कमर्शियल सिलिंडर का दाम ₹183 घटा

नई दिल्ली । तेल विपणन कंपनियों ने 19 किलो वाले कमर्शियल एलपीजी सिलिंडर की कीमत में 183.50 रुपये की कटौती की है। नई दरें लागू होने के बाद राजधानी दिल्ली में यह सिलिंडर अब 2,930 रुपये का हो गया है। इस राहत से होटल, रेस्तरां, ढाबों और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को सीधा फायदा मिलेगा, जहां कमर्शियल गैस सिलिंडर का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होता है।

हालांकि, 14.2 किलो वाले घरेलू एलपीजी सिलिंडर की कीमतों में फिलहाल कोई बदलाव नहीं किया गया है। माना जा रहा है कि कीमतों में यह कटौती कारोबारियों की लागत कम करने में मददगार साबित होगी।

रेस्टोरेंट-होटल कारोबार के लिए राहत की खबर

तेल मार्केटिंग कंपनियों के इस फैसले से रेस्टोरेंट, ढाबे, होटल और खाने-पीने के कारोबार से जुड़े लोगों को राहत मिलेगी। कमर्शियल एलपीजी सिलिंडर की नई कीमतें आज, 1 जुलाई 2026 से लागू हो गई हैं।



एक महीने पहले बढ़े थे सिलिंडर के दाम

इससे पहले 1 जून को 19 किलो वाले कमर्शियल एलपीजी सिलिंडर की कीमतों में बढ़ोतरी की गई थी। दिल्ली में यह 42 रुपये महंगा होकर 3,113.50 रुपये और कोलकाता में 53.50 रुपये बढ़कर 3,255.50 रुपये का हो गया था।