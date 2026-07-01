मोमोज खिलाने के बहाने दरिंदगी

नई दिल्ली। पूर्वी दिल्ली के मंडावली इलाके में मोमोज खिलाने के बहाने युवक ने 24 साल की युवती को कार में बिठाकर दुष्कर्म का प्रयास किया। आरोपी बहाना बनाकर कार को सुनसान जगह ले गया। कार को लॉक किया और युवती से जबरदस्ती करने लगा। पीड़िता रोने लगी तो आरोपी उसे वापस उसके घर ले गया।

29 मई की घटना के बाद 17 जून को पीड़िता ने मामले में शिकायत दी। पुलिस ने यौन शोषण समेत विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर आरोपी विकास कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। वारदात दिल्ली से वैशाली के बीच हुई। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर कार भी बरामद करने का प्रयास कर रही है। पुलिस के मुताबिक, पीड़िता परिवार के साथ मंडावली में रहती है, वह ग्रेजुएट है।

युवती विकास को पहले से जानती है। 29 मई को आरोपी ने पीड़िता को मोमोज खिलाने के बहाने घर से बुलाया। वह कार में बिठाकर बहाने से दिल्ली-वैशाली मार्ग पर ले गया। रास्ते में पीड़िता से अश्लील बातें करनी शुरू कर दी। इस बीच वह युवती को गलत तरीके से छूने लगा। विरोध जताने पर वह पीड़िता को धमकाने लगा। आरोपी ने कार के दरवाजे भी लॉक कर दिए।

आरोपी पीड़िता पर कार में ही यौन संबंध बनाने का दबाव बनाने लगा। युवती रोने लगी और आरोपी से मिन्नतें करने लगी। इसके बाद आरोपी पीड़िता को वापस घर के पास लाया और छोड़कर चला गया। पीड़िता ने उस समय किसी को कुछ नहीं बताया। 17 जून को मामले की शिकायत पुलिस से की गई। पुलिस ने पीड़िता का बयान लेकर विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर आरोपी को दबोच लिया।