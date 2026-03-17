तेज हवाओं के साथ बारिश और ओलावृष्टि से गिरा पारा

पटियाला । पंजाब में ठंड एक बार फिर लौट आई है। सोमवार को पंजाब में कुछ जगहों पर तेज हवाओं के साथ बारिश हुई और ओले भी पड़े। इससे तापमान में गिरावट का सिलसिला सोमवार को भी जारी रहा। तापमान में 1.4 डिग्री की गिरावट दर्ज हुई, जिससे यह सामान्य से 3.7 डिग्री नीचे पहुंच गया है।

पंजाब के न्यूनतम तापमान में भी 2.6 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई। फिलहाल यह सामान्य के पास बना हुआ है। मौसम विभाग के मुताबिक सोमवार रात से पंजाब में एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने जा रहा है। इसके असर से मंगलवार व बुधवार को पठानकोट, होशियारपुर, रूपनगर व पटियाला में कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश पड़ सकती है। 19 व 20 मार्च के लिए यलो अलर्ट जारी किया गया है। इसके तहत इन दो दिनों के दौरान पंजाब में 40 से 50 किलोमीटर की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी और बारिश पड़ेगी।

इन जिलों के लिए अलर्ट जारी

पठानकोट, गुरदासपुर, अमृतसर, तरनतारन, फतेहगढ़ साहिब, कपूरथला, जालंधर, मालेरकोटला, लुधियाना, संगरूर, पटियाला, एसएएस नगर, मोगा, बठिंडा, बरनाला व मानसा के लिए अलर्ट जारी किया गया है।

सोमवार को पंजाब में सबसे अधिक 26.7 डिग्री का पारा फरीदकोट का दर्ज किया गया। अमृतसर का अधिकतम तापमान 21.0 डिग्री, लुधियाना का 21.6 डिग्री, पटियाला का 26.0 डिग्री, पठानकोट का 22.7 डिग्री, बठिंडा का 25.2 डिग्री, फाजिल्का का 24.9 डिग्री, फिरोजपुर का 21.7 डिग्री, होशियारपुर का 17.2 डिग्री और रूपनगर का 21.0 डिग्री दर्ज किया गया। सबसे कम 10 डिग्री का न्यूनतम पारा गुरदासपुर का दर्ज किया गया। अमृतसर का न्यूनतम पारा 12.4 डिग्री, लुधियाना का 11.5 डिग्री, पटियाला का 13.3 डिग्री, पठानकोट का 11.9 डिग्री और बठिंडा का 12.5 डिग्री दर्ज किया गया।