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स्कॉर्पियो से टकराकर पलटी बस, दो की मौत, 30 घायल

स्कॉर्पियो से टकराकर पलटी बस, दो की मौत, 30 घायल

अखनूर । जम्मू-कश्मीर के अखनूर इलाके में सोमवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। खौड़ से अखनूर जा रही एक तेज रफ्तार बस रास्ते में स्कॉर्पियो से टकराकर पलट गई। हादसे में दो लोगों की मौत हो गई, जबकि करीब 30 यात्री घायल हो गए। जानकारी के अनुसार बस (JK02 CL 5466) खौड़ से अखनूर की ओर जा रही थी।

जब बस कोट गढ़ी क्षेत्र के पास पहुंची तो उसकी टक्कर एक स्कॉर्पियो (JK02 DL 8417) से हो गई। स्कॉर्पियो को सुशील कुमार पुत्र शमशेर चंद, निवासी खौड़ कैंप चला रहे थे। टक्कर के बाद बस अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गई।

हादसे के तुरंत बाद स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से घायलों को उप-जिला अस्पताल (एसडीएच) अखनूर पहुंचाया गया। अस्पताल में उपचार के दौरान दो लोगों की मौत हो गई।

घायलों में से कई की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें बेहतर इलाज के लिए जीएमसी जम्मू रेफर किया गया है।

पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है। हादसे के कारणों का पता लगाया जा रहा है।

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