फर्नीचर और चाय के पैकेटों से 50 किलो ड्रग्स जब्त

पूर्वोत्तर में सीमा पार से नशीले पदार्थों की तस्करी के मामले में राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) को बड़ी कामयाबी मिली है। नशीले पदार्थों की इस खेप को पकड़ने के लिए खुफिया नेटवर्क की मदद ली गई। डीआरआई ने मिजोरम और असम में एक के बाद एक दो खुफिया नेतृत्व वाले अभियानों में नशे की गोलियां (याबा) और क्रिस्टल मेथ के रूप में 50 किलोग्राम मेथामफेटामाइन जब्त किया है।

फर्नीचर और चाय के पैकेटों में नशीला पदार्थ छिपाया गया था।

नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) अधिनियम, 1985 के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत इस केस में चार व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। इस कार्रवाई में डीआरआई ने असम राइफल की मदद ली। डीआरआई को जोखावथर से आइजोल और सिलचर की ओर नशीली दवाओं की कई खेपों के परिवहन के संबंध में विशिष्ट खुफिया जानकारी मिली थी।

इसके बाद विशेष टीमों का गठन किया गया। निर्धारित प्रोटोकॉल के तहत कार्रवाई करते हुए, डीआरआई के अधिकारियों ने आइजोल-चंफाई रोड के साथ बाहरी इलाके में एक महिंद्रा बोलेरो कैंपर को रोका। जब उस वाहन की गहन तलाशी ली गई तो उसमें 30 ईंट के आकार के 30 पैकेट बरामद हुए, जिनमें गुलाबी-नारंगी गोलियों का वजन 30 किलोग्राम था। इनका भंडारण कैबिनेट के साथ एक कार्यालय की मेज के अंदर एक विशेष रूप से निर्मित गुहा में छिपाए गए थे। नशीले पदार्थों के परिवहन को छिपाने के लिए कवर कार्गो के रूप में फर्नीचर का उपयोग एक नया तरीका है। इसका उद्देश्य स्पष्ट रूप से वाहन को साधारण घरेलू या कार्यालय के सामान का परिवहन करना था।

इसके बाद शुक्रवार को एक अन्य खुफिया नेतृत्व वाले ऑपरेशन में, डीआरआई के अधिकारियों ने असम राइफल्स की सहायता से सिलचर से लगभग 40 किमी दूर धोलाई में एक अशोक लीलैंड ट्रक और एक बोलेरो कैंपर को रोका। ट्रक की तलाशी में 20 पैकेट क्रिस्टल मेथामफेटामाइन के बरामद हुए। इनका वजन 20 किलोग्राम था। पैकेटों को ड्राइवर के केबिन के ऊपर छुपाया गया था और विदेशी निशान वाले चाय के पैकेट में पैक किया गया था। फील्ड परीक्षण ने इस पदार्थ में एम्फ़ैटेमिन की उपस्थिति का संकेत दिया है।

दो अभियानों में एनडीपीएस अधिनियम, 1985 के तहत चार लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा, प्रतिबंधित पदार्थों के परिवहन के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले सभी तीन वाहनों को जब्त कर लिया गया है। प्रारंभिक जांच से संकेत मिलता है कि जब्त की गई दवाओं की तस्करी म्यांमार से की गई थी। यह जब्ती डीआरआई द्वारा हाल ही में पूर्वोत्तर क्षेत्र में 232 किलोग्राम और 56 किलोग्राम मेथामफेटामाइन की दो बड़ी बरामदगी की पृष्ठभूमि में की गई है।

साथ में, ये लगातार बरामदगी सीमा पार सिंथेटिक नशीली दवाओं की तस्करी के पैमाने और दृढ़ता के साथ-साथ देश में अंतरराष्ट्रीय सीमा से ऐसी दवाओं की आवाजाही की सुविधा प्रदान करने वाले नेटवर्क की पहचान करने और उन्हें नष्ट करने के डीआरआई के निरंतर प्रयासों को रेखांकित करती है। डीआरआई संगठित नशीले पदार्थों की तस्करी के नेटवर्क को बाधित करने, सिंथेटिक दवाओं के प्रसार को रोकने और देश को नशीली दवाओं के दुरुपयोग के गंभीर सामाजिक और सार्वजनिक स्वास्थ्य परिणामों से बचाने के लिए प्रतिबद्ध है।