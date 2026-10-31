परिवार समझता रहा लंदन में है बेटी, पुणे के किराए के घर में मिली सड़ी-गली लाश

मुंबई। महाराष्ट्र के पुणे के पास पिंपरी-चिंचवड़ के गहुंजे इलाके में 34 वर्षीय महिला का शव किराए के घर से बरामद हुआ है। महिला छत्रपति संभाजीनगर की रहने वाली थी और परिवार को लगता था कि वह एमबीए की पढ़ाई के लिए लंदन में है। लेकिन वह अगस्त में ही ब्रिटेन से भारत लौट आई थी। परिवार को उसकी सही लोकेशन का पता बैंक खाते से जुड़ी ब्लिंकिट डिलीवरी के लेनदेन के जरिए चला।

23 अक्तूबर को मां से हुई थी आखिरी बार बात

पुलिस के अनुसार, महिला छत्रपति संभाजीनगर नगर निगम के एक सेवानिवृत्त इंजीनियर की बेटी थी। वह जुलाई 2025 में उच्च शिक्षा के लिए लंदन गई थी। वहां रहने के दौरान वह यूके के नंबर से अपने परिवार के संपर्क में रहती थी।

महिला ने आखिरी बार 23 अक्तूबर को अपनी मां से बात की थी। उसने बताया था कि उसका एक इंटरव्यू है। इसके बाद उसने अचानक फोन काट दिया। 24 अक्तूबर की शाम के बाद से परिवार का उससे संपर्क नहीं हो सका। उसका मोबाइल फोन भी लगातार बंद आने लगा।

लंदन में दोस्त से संपर्क करने पर सामने आई चौंकाने वाली जानकारी

महिला से संपर्क नहीं होने पर उसके परिजनों ने लंदन में रहने वाले एक दोस्त से मदद मांगी। दोस्त ने वहां के स्थानीय अधिकारियों से संपर्क किया। अधिकारियों से मिली जानकारी ने परिवार को हैरान कर दिया। पता चला कि महिला इसी साल अगस्त में ब्रिटेन छोड़कर भारत लौट आई थी।

इसके बाद परिवार ने उस्मानपुरा पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने महिला के बैंक खातों की जांच शुरू की तो ऑनलाइन फूड डिलीवरी और ट्रैवल प्लेटफॉर्म से जुड़े हालिया लेनदेन सामने आए। इनमें एक ब्लिंकिट डिलीवरी का संबंध छत्रपति संभाजीनगर से मिला। इससे पुलिस को महिला के भारत में होने का शक हुआ।

तकनीकी जांच के आधार पर फ्लैट तक पहुंची पुलिस

बैंक लेनदेन और अन्य तकनीकी जानकारियों की मदद से पुलिस पुणे के गहुंजे स्थित एक आवासीय परिसर के फ्लैट तक पहुंची। जब शिरगांव पुलिस की टीम वहां पहुंची तो फ्लैट का दरवाजा अंदर से बंद था। काफी देर तक खटखटाने के बावजूद कोई जवाब नहीं मिला। इसके बाद पुलिस ने ताला तोड़कर अंदर प्रवेश किया। फ्लैट के भीतर महिला का अत्यधिक सड़ी-गली अवस्था में शव मिला।

आत्महत्या की आशंका, जांच जारी

पिंपरी-चिंचवड़ पुलिस के अनुसार, शुरुआती जांच में मामला आत्महत्या का लग रहा है। हालांकि, मौके से कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है। जांच में यह भी सामने आया कि महिला ने अगस्त में एक एजेंट के माध्यम से फ्लैट किराए पर लिया था। पुलिस ने आकस्मिक मृत्यु का मामला दर्ज कर शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है। मौत की वास्तविक वजह जानने के लिए आगे की जांच की जा रही है।