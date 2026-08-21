कार की टक्कर से महिला की मौत

हैदराबाद । तेलंगाना के हैदराबाद में तेज रफ्तार कार की टक्कर से 26 वर्षीय महिला की मौत हो गई। हादसा 16 अगस्त को माधापुर इलाके में इनऑर्बिट मॉल के सामने हुआ। पुलिस के मुताबिक, महिला सड़क पार कर रही थी, तभी तेज रफ्तार और लापरवाही से आ रही एस्टन मार्टिन कार ने उसे टक्कर मार दी।

मृतका की पहचान भारती मुखी के रूप में हुई है। वह इनऑर्बिट मॉल में एक स्टोर में सेल्सवुमन के तौर पर काम करती थीं। पुलिस के अनुसार, 16 अगस्त को दोपहर करीब तीन बजे भारती अपनी एक सहकर्मी के साथ खाना लेने के लिए आईटीसी कोहनूर की तरफ गई थीं। खाना लेने के बाद दोनों वापस लौट रही थीं। इसी दौरान मॉल के सामने सड़क पार करते समय तेज रफ्तार कार ने भारती को टक्कर मार दी।

सिर में गंभीर चोट, अस्पताल पहुंचने से पहले मौत

टक्कर इतनी जोरदार थी कि भारती के सिर में गंभीर चोट लगी और काफी खून बहने लगा। उन्हें तुरंत जुबली हिल्स स्थित अपोलो अस्पताल ले जाया गया। हालांकि, अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस हादसे के बाद भारती की शिकायत के आधार पर माधापुर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 106(1) के तहत केस दर्ज किया है।



राज्यसभा सांसद के बेटे को पुलिस ने पकड़ा

जांच के दौरान पुलिस ने कार चला रहे युवक की पहचान लिंगामेनेनी संजुश के रूप में की। उसकी उम्र 21 साल है। पुलिस के मुताबिक, संजुश कारोबारी है और माधापुर का रहने वाला है। वह कारोबारी और जनसेना पार्टी के राज्यसभा सांसद लिंगामेनेनी रमेश का बेटा है। पुलिस ने संजुश को हादसे वाले दिन ही पकड़ लिया था। हादसे में शामिल एस्टन मार्टिन कार को भी पुलिस ने जब्त कर लिया है।



शराब और ड्रग्स की जांच के लिए लिए गए सैंपल

पुलिस ने आरोपी का ड्रंक-ड्राइविंग और ड्रग टेस्ट कराया है। इसके अलावा उसके खून के नमूने भी लिए गए हैं। इन नमूनों को जांच के लिए फॉरेंसिक साइंस लैब (FSL) भेजा गया है। पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि हादसे के समय आरोपी ने शराब या किसी नशीले पदार्थ का सेवन किया था या नहीं। माधापुर के स्टेशन हाउस ऑफिसर केवी सुब्बाराव ने बताया कि पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का भी इंतजार कर रही है। रिपोर्ट मिलने के बाद जांच में आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस मामले की विस्तृत जांच कर रही है।