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कमरे में फंदे से लटका मिला नवविवाहिता का शव

कमरे में फंदे से लटका मिला नवविवाहिता का शव

बरेली । बरेली के कैंट थाना क्षेत्र के गांव कांधरपुर निवासी सत्यम शर्मा की पत्नी बरखा का शव रविवार दोपहर कमरे में पंखे के सहारे फंदे पर लटका मिला। प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या का बताया जा रहा है। मृतका के मायके वालों की ओर से अभी तहरीर नहीं दी गई है। पुलिस मामले में जांच कर रही है। 


छह फरवरी को हुई थी शादी 
थाना अलीगंज के गांव राजपुर कलां निवासी बरखा की शादी इसी वर्ष छह फरवरी को हुई थी। परिवार वालों ने पुलिस को बताया कि दोपहर में बरखा ने परिवार के साथ खाना खाया। उस समय उसके पति सत्यम शर्मा भी घर पर ही मौजूद थे। भोजन के बाद परिवार के सदस्य आराम करने के लिए अपने-अपने कमरों में चले गए। बरखा घर की दूसरी मंजिल पर बने अपने कमरे में चली गईं। 

फंदे से लटक रहा था शव 
दोपहर तीन बजे बरखा का देवर आशीष घर आया। मां ने चाय बनाने के लिए बरखा को बुलाने को कहा तो आशीष बरखा के कमरे में गया। देखा तो उसका शव फंदे से लटक रहा था। सूचना पर पुलिस पहुंच गई। इंस्पेक्टर संजय धीर ने बताया कि शव पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा है। जांच की जा रही है। अब तक कोई तहरीर नहीं मिली है। 

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