राष्ट्रीय समाचार

  2. देश
  3. 630 किलो चांदी ले उड़े व्यापारी, परिवार भी हुआ फरार
630 किलो चांदी ले उड़े व्यापारी, परिवार भी हुआ फरार

630 किलो चांदी ले उड़े व्यापारी, परिवार भी हुआ फरार

आगरा । आगरा के कमला नगर थाना क्षेत्र के कारोबारी ने पुराने संबंधों का हवाला देकर और एक परिचित की गारंटी पर हाथरस के सादाबाद क्षेत्र के 35 से ज्यादा लोगों से 630 किलो चांदी उधार ले ली। तकादा करने पर आरोपी पहले टालमटोल करता रहा। इसके बाद परिवार समेत घर खाली कर भाग गया।

पुलिस आयुक्त दीपक कुमार के निर्देश पर कमला नगर पुलिस ने आरोपी और उसके परिजन समेत सात लोगों पर प्राथमिकी दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है।

हाथरस के थाना सादाबाद क्षेत्र के ग्राम नगला सिकुर्रा निवासी ओम प्रकाश चौधरी ने पुलिस आयुक्त दीपक कुमार से शिकायत की। बताया कि वर्ष 2005 से उसके राहुल कुमार जैन (निवासी सपना सदन, शांति नगर, भूड़ का बाग, थाना कमला नगर) से पारिवारिक संबंध थे। इसी विश्वास का फायदा उठाकर राहुल जैन अपने पिता संपत कुमार जैन और भाई संभव जैन उर्फ विक्की के साथ उनके घर आया और गांव के लोगों से चांदी उधार दिलाने की बात कही। कहा कि कारोबार जमते ही लोगों के चांदी लौटा देंगे या वो रुपये चाहेंगे तो रुपये दे देंगे।

उन्होंने भरोसे में आकर गांव के राहुल, रमेश, नाहर सिंह, साहब सिंह, अजब, अनेक, बृजमोहन, संजय, दयालू, हरपाल निवासी विलारा, थाना सादाबाद, गजेंद्र, उदयवीर, अनू, धर्मवीर, सुभाष, सोहन, बंटी सहित 15-20 अन्य लोगों से करीब 630 किलो चांदी अपनी गारंटी पर दिलवा दी। कुछ समय बाद जब इन लोगों ने चांदी का दाम मांगा तो राहुल जैन टालमटोल करने लगा। 10 अप्रैल को वह गांव के लोगों के साथ राहुल जैन के घर पहुंचे तो ताला बंद मिला।
लोगों से जानकारी हुई कि राहुल 5 अप्रैल की रात अपनी पत्नी रिंकी, बच्चों, साढू गौरव जैन और ससुर सुनील कुमार जैन के साथ घर खाली कर शमसाबाद स्थित ससुराल भाग गया है। पीड़ित ने आरोप लगाया कि सभी लोगों ने साजिश के तहत धोखाधड़ी और जालसाजी कर चांदी हड़प ली। शिकायत के बावजूद थाने पर रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई। एसीपी छत्ता शेषमणि उपाध्याय ने बताया कि शिकायत पर आरोपी राहुल कुमार जैन, गौरव जैन, सुनील कुमार जैन, रिंकी व उसकी मां के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। आरोपियों की तलाश की जा रही है।

चांदी के दाम बढ़ने से बढ़ी धोखाधड़ी
चांदी कारोबार से जुड़े लोगों का कहना है कि चांदी का 80 प्रतिशत कारोबार सिर्फ जुबान पर चलता है। लोग कच्चे पर्चों पर करोड़ों का लेन-देन करते हैं। एक डायरी पर ही कारोबारी कारीगर को हिसाब लिखकर देता है और वह मान्य होता है। वर्तमान में चांदी के भाव बढ़ने के बाद कारीगरों के पास काम नहीं है। पुराने समय में ली गई चांदी वर्तमान में कई गुना महंगी हो जाने के कारण भी अब धोखाधड़ी की घटनाएं सामने आ रही हैं। आज की बात करें को चांदी का भाव  लगभग 2 लाख 75 हजार रुपये प्रतिकिलो है। इसके हिसाब से चांदी की कीमत 17 करोड़ 32 लाख के करीब है। 

साहित्य

258, Metro Apartments,
Bhalaswa, Delhi-110033
Phone: 9810234094, 9999566005
email: editor@rajmangal.com

सम्पादक मंडल

मुख्य सम्पादक : कंचन गुप्ता
सह सम्पादक : राजलक्ष्मी दूबे
साहित्य संपादक : डॉ पुष्पलता मुजजफ्फरनागर
उत्तर प्रदेश प्रभारी : मनोज पाल

राजमंगल टाइम्स में प्रकाशन हेतु कहानी, कविता, हास्य व्यंग्य, नाटक तथा अन्य साहित्य, संस्कृति, परिवार, स्वास्थ्य, पर्यटन, चित्रकला तथा बाल साहित्य से संबंधित हिंदी रचनाएँ आमंत्रित है।

© 2023 RAJMANGAL TIMES. All Rights Reserved. Designed By Rajmangal Associates P Ltd

Main Menu