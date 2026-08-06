हेमकुंड साहिब से लौटते समय नंदप्रयाग में फिसली बाइक, मौत

गोपेश्वर । हेमकुंड साहिब की यात्रा से लौट रहे सिख श्रद्धालु की बाइक नंदप्रयाग में फिसल गई। दुर्घटना में एक सिख श्रद्धालु की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि बाइक सवार एक अन्य श्रद्धालु सुरक्षित है।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, सिख श्रद्धालु अपराह्न बाइक से वापस लौट रहे थे। नंदप्रयाग के बगड़ चौराहा के पास उनकी बाइक अचानक फिसल गई, दोनों यात्री सड़क पर गिर गए। एक श्रद्धालु सेर बाबा (19) निवासी करनाल हरियाणा के सिर पर गंभीर चोट आ गई। उन्हें जिला चिकित्सालय गोपेश्वर लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।