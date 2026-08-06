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15 किलो हेरोइन बरामद, चार आरोपी गिरफ्तार

15 किलो हेरोइन बरामद, चार आरोपी गिरफ्तार

अमृतसर । अमृतसर ग्रामीण पुलिस ने 'ऑपरेशन प्रहार' के तहत नशा तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 15 किलो हेरोइन बरामद की है। पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मामले में पूरे तस्करी नेटवर्क की जांच की जा रही है।

यह जानकारी एसएसपी अमृतसर ग्रामीण कंवलप्रीत सिंह चहल ने बुधवार को प्रेस वार्ता में दी। 

एसएसपी ने बताया कि थाना घरिंडा पुलिस को खुफिया और तकनीकी सूचना के आधार पर यह सफलता मिली। नाकाबंदी के दौरान बाइक सवार दो युवकों को रोककर तलाशी ली गई, जिनके कब्जे से 10 किलो हेरोइन बरामद हुई। दोनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया गया।


 उन्होंने बताया कि दूसरी कार्रवाई में गांव धनोए के पास ड्रोन के जरिए पाकिस्तान से भेजी गई पांच किलो हेरोइन की खेप लेने पहुंचे एक अन्य आरोपी को भी मौके से दबोच लिया गया। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि सीमा पार से ड्रोन के माध्यम से नशे की तस्करी की कोशिशें लगातार जारी हैं। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान जसबीर सिंह उर्फ मोनू और अमृतपाल सिंह उर्फ मोटा समेत तीन लोगों के रूप में हुई है। जसबीर पर पहले भी एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज है, जबकि दूसरे आरोपी का नाम एक पुराने फायरिंग केस में भी सामने आ चुका है। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर तस्करी नेटवर्क, सप्लाई चेन और अन्य सहयोगियों की जानकारी जुटा रही है। 

एसएसपी चहल ने कहा कि सीमा पार बैठी एजेंसियां, विशेषकर आईएसआई, सोशल मीडिया के माध्यम से युवाओं को अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रही हैं। इसे देखते हुए पुलिस ने साइबर निगरानी बढ़ाने के साथ-साथ सीमावर्ती क्षेत्रों में जागरूकता अभियान भी तेज कर दिया है। उन्होंने कहा कि पंजाब को नशा मुक्त बनाने के लिए 'ऑपरेशन प्रहार' के तहत तस्करों और उनके नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।

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