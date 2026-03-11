छात्र की चाकू मारकर हत्या

कोटा । शहर में कल रात 11वीं कक्षा के एक नाबालिग की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। घटना उद्योग नगर थाना क्षेत्र की है, जहां अज्ञात बदमाशों ने छात्र पर हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल छात्र को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

जानकारी के अनुसार मृतक की पहचान शुभम के रूप में हुई है, जो 11वीं कक्षा में पढ़ता था। बताया जा रहा है कि वह मंगलवार रात अपने दोस्तों के साथ एक शादी समारोह से लौट रहा था। सभी दोस्त अलग-अलग अपने घरों की ओर जा रहे थे, तभी रास्ते में शुभम को अकेला पाकर झाड़ियों में छिपे बदमाशों ने उस पर चाकू से हमला कर दिया।

घटना की जानकारी मिलने पर शुभम के दोस्त तुरंत मौके पर पहुंचे और परिजनों की मदद से उसे विज्ञान नगर स्थित एक निजी अस्पताल ले जाया गया। हालांकि अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। डॉक्टरों के अनुसार छात्र के सीने और कमर पर चाकू के गहरे घाव थे, जिससे अधिक खून बहने के कारण उसकी मौत हो गई।

परिजनों का कहना है कि शुभम का किसी से कोई विवाद नहीं था और उन्हें समझ नहीं आ रहा कि उस पर हमला किसने और क्यों किया। वहीं उसके कुछ दोस्तों का कहना है कि शुभम सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय था और उसके काफी फॉलोअर्स थे, जिसके चलते कुछ लोगों से उसकी रंजिश हो सकती है।

सूचना मिलने पर उद्योग नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। थाना अधिकारी जितेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि शुरुआती जांच में मामला आपसी रंजिश से जुड़ा प्रतीत हो रहा है। हमलावरों की तलाश की जा रही है और एक आरोपी की पहचान भी सामने आई है। पुलिस अन्य संदिग्धों की पहचान करने के साथ ही पूरे मामले की विभिन्न पहलुओं से जांच कर रही है।