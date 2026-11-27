मुंबई। भारत ने अपनी हवाई रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। देश के पहले स्वदेशी दो-परत, वाहन-माउंटेड काउंटर-स्वार्म ड्रोन सिस्टम भार्गवास्त्र के विकास परीक्षण सफलतापूर्वक पूरे हो गए हैं। ये परीक्षण राजस्थान के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में संपन्न हुए। आधुनिक युद्ध में ड्रोन हमलों का खतरा लगातार बढ़ रहा है।

एक साथ कई हवाई लक्ष्यों को भेदने की क्षमता

सोलर डिफेंस एंड एयरोस्पेस लिमिटेड (Solar Defence and Aerospace Limited - SDAL) द्वारा विकसित, ये परीक्षण 20 से 24 नवंबर तक किए गए थे। भार्गवास्त्र को दुश्मन के ड्रोन का मुकाबला करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह विशेष रूप से समन्वित झुंडों में एक साथ उड़ने वाले कई ड्रोन हमलों के खिलाफ प्रभावी है। सिस्टम एक साथ कई हवाई लक्ष्यों को भेदने की क्षमता रखता है। यह एक मोबाइल, बहु-स्तरीय रक्षा प्रणाली है। इसका उद्देश्य शत्रु ड्रोन, हथियारबंद मानव रहित हवाई वाहन (UAV), लोइटरिंग म्यूनिशन और स्वायत्त ड्रोन झुंडों को नष्ट करना है। यह स्वदेशी रूप से विकसित अनगाइडेड रॉकेट और सटीक माइक्रो-मिसाइलों के संयोजन का उपयोग करता है। यह हवाई खतरों को रोकने और नष्ट करने में सक्षम है।

क्या है भार्गवास्त्र की खासियत?

इसकी दो-परत डिजाइन विभिन्न हथियारों का उपयोग करके अलग-अलग प्रकार के ड्रोन खतरों से निपटने की अनुमति देती है। सिस्टम 'हार्ड-किल' दृष्टिकोण का उपयोग करता है। इसका अर्थ है कि यह इलेक्ट्रॉनिक तरीकों जैसे संचार संकेतों को जाम करने या नेविगेशन सिस्टम को बाधित करने के बजाय शत्रु ड्रोन को शारीरिक रूप से नष्ट करता है। यह स्वायत्त ड्रोन के खिलाफ विशेष रूप से प्रासंगिक है। ऐसे ड्रोन संचार लिंक बाधित होने पर भी काम करना जारी रख सकते हैं। वाहनों पर लगे होने के कारण, भार्गवास्त्र को परिचालन आवश्यकताओं के अनुसार स्थानांतरित और तैनात किया जा सकता है। यह रेगिस्तान, मैदान और समुद्र तल से 5,000 मीटर तक की ऊंचाई वाले क्षेत्रों सहित विभिन्न भौगोलिक परिस्थितियों में काम करने के लिए डिजाइन किया गया है।

ड्रोन का पता कैसे लगाता और नष्ट करता है?

भार्गवास्त्र का कमांड एंड कंट्रोल सेंटर सिस्टम के मस्तिष्क के रूप में कार्य करता है। यह आने वाले हवाई खतरों का पता लगाने और उन्हें ट्रैक करने के लिए कई सेंसर से जानकारी एकत्र करता है। सिस्टम 10 किलोमीटर तक की दूरी पर ड्रोन का पता लगाने में सक्षम रडार से लैस है। इसमें इलेक्ट्रो-ऑप्टिकल/इन्फ्रारेड (EO/IR) निगरानी सिस्टम और पैसिव रेडियो फ्रीक्वेंसी (RF) सेंसर भी शामिल हैं। ये तकनीकें ड्रोन की उपस्थिति की पहचान करने, उनकी गति को ट्रैक करने और खतरों को वर्गीकृत करने में मदद करती हैं। एक बार ड्रोन या झुंड का पता लगने पर, कमांड-एंड-कंट्रोल सिस्टम जानकारी का विश्लेषण करता है।

ड्रोन झुंडों से निपटने में यह कितना प्रभावी है?

कमांड-एंड-कंट्रोल सिस्टम ऑपरेटरों को हवाई खतरे की वास्तविक समय की तस्वीर प्रदान करता है। यह फिर लांचर को लक्ष्य सौंप सकता है, जिससे सिस्टम आने वाले ड्रोन पर प्रतिक्रिया कर सके। कई ड्रोन का पता लगाने और उन्हें ट्रैक करने की क्षमता विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। ड्रोन झुंड बड़ी संख्या में पहुंचकर पारंपरिक हवाई रक्षा प्रणालियों को अभिभूत कर सकते हैं। भार्गवास्त्र को ऐसे हमलों का मुकाबला करने के लिए एक समर्पित क्षमता प्रदान करके इस चुनौती का समाधान करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह सिस्टम भारतीय सशस्त्र बलों के कमांड, कंट्रोल, कम्युनिकेशन और इंटेलिजेंस (C4I) नेटवर्क के साथ एकीकृत होने के लिए भी डिजाइन किया गया है। यह इसे एक व्यापक सैन्य निगरानी और रक्षा नेटवर्क के हिस्से के रूप में संचालित करने की अनुमति देता है।