65 साल के बुजुर्ग ने हैदराबाद मैराथन में जीता गोल्ड

इंदौर। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में आयोजित हैदराबाद मैराथन 2026 में इंदौर के लगभग 30 धावकों ने भाग लेकर शहर का मान बढ़ाया है। इंदौर के खिलाड़ियों ने 42 किलोमीटर फुल मैराथन, 21 किलोमीटर हाफ मैराथन और 10 किलोमीटर दौड़ श्रेणियों में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए सफलतापूर्वक दौड़ पूरी की।



प्रेम नारायण शर्मा ने जीता स्वर्ण पदक

10 किलोमीटर दौड़ श्रेणी में इंदौर के धावकों का दबदबा देखने को मिला। 65 वर्षीय वरिष्ठ धावक प्रेम नारायण शर्मा ने अपनी आयु वर्ग श्रेणी में पहला स्थान हासिल कर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इसी श्रेणी में विकास बांगर, विशाल बांगर और नेतिक जायसवाल ने भी सफलतापूर्वक दौड़ पूरी की।



फुल मैराथन में कठिन चुनौती की पार

सबसे कठिन मानी जाने वाली 42 किलोमीटर श्रेणी में इंदौर के विनोद चौधरी, राजीव लाठ, सौरभ जुनेजा, दीपक जायसवाल, अरविंद दुबे, अमृतेश मोदी और अम्वेश कुमार राजपूत ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया और अपनी आयु वर्ग श्रेणियों में दौड़ पूरी की।

6 महीने की मेहनत का मिला परिणाम

धावकों के कोच मनीष गौड़ ने जानकारी दी कि सभी खिलाड़ी पिछले छह महीनों से इस मैराथन के लिए निरंतर कठिन अभ्यास कर रहे थे। इंदौर के खेल प्रेमियों और धावकों ने सभी विजेताओं और प्रतिभागियों को इस उपलब्धि पर बधाई दी है।