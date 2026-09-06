पिथौरागढ़ में हाई अलर्ट

पिथौरागढ़ । नेपाल की चमेलिया नदी में भूस्खलन के कारण भारी मात्रा में पानी जमा होने की खबर के बाद, पिथौरागढ़ जिला प्रशासन ने शनिवार को हाई अलर्ट जारी कर दिया है। प्रशासन ने झूलाघाट क्षेत्र में काली नदी के आसपास रहने वाले निवासियों को नदी के किनारे न जाने की सख्त हिदायत दी है।

भूस्खलन से रुका नदी का बहाव

पिथौरागढ़ के जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी भूपेंद्र सिंह महर के अनुसार, नेपाल के गेठीगाड़ा गांव के पास काली नदी की सहायक नदी चमेलिया में बड़े पैमाने पर भूस्खलन हुआ है। इसके कारण नदी का बहाव बाधित हो गया है और वहां भारी मात्रा में पानी जमा हो गया है।



नेपाल प्रशासन से मिली सूचना

इस पूरी स्थिति की जानकारी नेपाल के बैतड़ी और दार्चुला जिलों के मुख्य जिला अधिकारियों द्वारा भारतीय प्रशासन को दी गई है।



अलर्ट और सुरक्षा उपाय

अधिकारी ने बताया कि वर्तमान में क्षेत्र में काली नदी का जलस्तर सामान्य है, लेकिन भविष्य में जलस्तर बढ़ने की आशंका को देखते हुए नदी के किनारे बसे गांवों में अलर्ट जारी कर दिया गया है।



SSB और ITBP मुस्तैद

किसी भी आपात स्थिति या संभावित खतरे से निपटने के लिए सशस्त्र सीमा बल और भारत-तिब्बत सीमा पुलिस से भी आग्रह किया गया है कि वे किसी भी प्रकार की सहायता के लिए पूरी तरह तैयार रहें।