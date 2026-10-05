वीडियो बनाने पर भिड़ीं ननद-भाभी

नई दिल्ली । दिल्ली के जैतपुर एक्सटेंशन की खड्डा कॉलोनी में वीडियो बनाने को लेकर भाभी और ननद में विवाद हो गया। इसके बाद दोनों ने कथित तौर पर खौफनाक कदम उठा लिया। एक महिला ने पहली मंजिल की बालकनी से छलांग लगा दी, जबकि दूसरी महिला उसी मकान की शाफ्ट में कूद गई। दोनों को इलाज के लिए एम्स ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है।

पुलिस अधिकारी ने बताया कि घटना दो अक्तूबर की है। करीब 25 वर्षीय महिला ने विवाद के दौरान खुद को एक कमरे में बंद कर लिया। इसके बाद उसने पहली मंजिल की बालकनी से नीचे सड़क पर छलांग लगा दी। वहीं, करीब 24 वर्षीय दूसरी महिला मकान की शाफ्ट में जा गिरी। सूचना मिलने के बाद पुलिस और दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया।

स्वजन ने बताया कि महिला दो माह के गर्भ से है। ऐसे में नीचे लोहे के बॉक्स व सरिया के बीच से उसका रेस्क्यू मुश्किल हो रहा था। फायर ब्रिगेड का जवान रस्से के सहाने नीचे उतरा। बेसुध पड़ी महिला को रस्सी में बांधा, जिसके बाद उसे ऊपर खींचा गया। दोनों घायलों का एम्स ट्रामा सेंटर में उपचार चल रहा है।

प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि दोनों के बीच एक वीडियो को लेकर विवाद हुआ था। आरोप है कि एक महिला ने दूसरी का वीडियो रिकॉर्ड कर किसी अन्य व्यक्ति को भेज दिया था। इसी बात को लेकर दोनों में कहासुनी हुई और विवाद बढ़ गया।