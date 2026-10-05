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चलती ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच फंसा यात्री, आरपीएफ जवान ने जान पर खेल बचाया

चलती ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच फंसा यात्री, आरपीएफ जवान ने जान पर खेल बचाया

नई दिल्ली । दिल्ली सराय रोहिल्ला रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ जवान की सतर्कता और त्वरित कार्रवाई से एक यात्री की जान बच गई। घटना रविवार को उस समय हुई, जब 19566 नंबर की ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर एक से गुजर रही थी। इसी दौरान एक यात्री चलती ट्रेन के स्लीपर कोच से गिरकर ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच फंस गया था। 

आरपीएफ पोस्ट दिल्ली सराय रोहिल्ला में तैनात कांस्टेबल मनोज कुमार की ड्यूटी सुबह आठ बजे से शाम चार बजे तक प्लेटफॉर्म नंबर एक से पांच पर थी। ड्यूटी के दौरान उन्होंने देखा कि ट्रेन के गुजरते समय एक यात्री अचानक कोच से नीचे गिर गया और चलती ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच फंस गया। 

मनोज कुमार ने बिना समय गंवाए यात्री की ओर दौड़ लगाई। उन्होंने साहस और सूझबूझ का परिचय देते हुए यात्री को ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच की जगह से खींचकर सुरक्षित बाहर निकाल लिया। इससे यात्री की जान बच गई।

आरपीएफ के अनुसार, जवान की सतर्कता, साहस और तत्काल कार्रवाई बेहद सराहनीय रही। आरपीएफ ने इसे 'ऑपरेशन जीवन रक्षा' के तहत यात्री की जान बचाने की सराहनीय कार्रवाई बताया है।

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