ट्रंप के हेलीकॉप्टर संचालन में चूक, बाल-बाल बचे

नई दिल्ली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आधिकारिक हेलीकॉप्टर 'मरीन वन' से जुड़ी एक सुरक्षा चूक की जांच शुरू हो गई है। संघीय विमानन प्रशासन (एफएए) ने मंगलवार दोपहर हुई इस घटना की जांच शुरू की है।

मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर पास के हवाई अड्डे से वाणिज्यिक उड़ानों को रोकने में विफल रहे थे।



किस प्रोटोकॉल का उल्लंघन?

राष्ट्रपति का हेलीकॉप्टर व्हाइट हाउस से सामान्य परिस्थितियों में उड़ा था। हालांकि, पास के रीगन वाशिंगटन नेशनल एयरपोर्ट पर वाणिज्यिक उड़ान संचालन निलंबित नहीं किया गया था। यह मानक सुरक्षा प्रोटोकॉल का उल्लंघन था, जैसा कि 'द वॉल स्ट्रीट जर्नल' ने सबसे पहले रिपोर्ट किया। यातायात रोकने में देरी के कारण एक वाणिज्यिक जेट भी लगभग उसी समय उड़ान भर गया। इससे विमानों के बीच मानक अलगाव का नुकसान हुआ, जो सुरक्षित दूरी बनाए रखने के लिए अनिवार्य बफर होता है।

सुरक्षा बंदोबस्त पर व्हाइट हाउस ने क्या कहा?

व्हाइट हाउस के प्रवक्ता कुश देसाई ने स्थिति पर बात की। उन्होंने आश्वासन दिया कि उड़ान के दौरान राष्ट्रपति की सुरक्षा से कभी समझौता नहीं हुआ। देसाई ने न्यूजनेशन को बताया कि 'मरीन वन' के पायलट दुनिया के सर्वश्रेष्ठ एविएटरों में से हैं। उन्होंने यह भी कहा कि किसी भी समय राष्ट्रपति खतरे में नहीं थे।

जांच और उड़ान के नियमों पर क्या बोले अधिकारी?

अधिकारियों ने पुष्टि की कि प्रस्थान करने वाला जेट 'मरीन वन' से सीधे टकराने वाला नहीं था। फिर भी, संघीय जांचकर्ता प्रक्रियागत खराबी की परिस्थितियों की सक्रिय रूप से समीक्षा कर रहे हैं। संघीय विमानन सुरक्षा नियमों के तहत, विमानों को उड़ान के दौरान न्यूनतम 1.5 मील क्षैतिज या 500 फीट ऊर्ध्वाधर अलगाव बनाए रखना होता है। रीगन वाशिंगटन नेशनल एयरपोर्ट पर वाणिज्यिक संचालन को पूरी तरह रोकने के दिशानिर्देश जनवरी 2025 में पेश किए गए थे। ये दिशानिर्देश एक अमेरिकन एयरलाइंस यात्री विमान और एक आर्मी ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर के बीच घातक हवाई टक्कर के बाद लागू हुए थे।