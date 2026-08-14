दिल्ली समाचार

स्वतंत्रता दिवस समारोह के चलते कल तड़के कई मार्ग बंद

स्वतंत्रता दिवस समारोह के चलते कल तड़के कई मार्ग बंद

नई दिल्ली । 15 अगस्त 2026 को लाल किले में होने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोह के मद्देनजर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करेंगे, जिसके कारण सार्वजनिक सुविधा और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 15 अगस्त को लाल किले के आसपास के क्षेत्रों में यातायात संबंधी पाबंदियां लागू की जाएंगी।

दिल्ली यातायात पुलिस ने लोगों को लालकिले के आसपास रास्तों से बचने की सलाह दी है।


15 अगस्त को ये मार्ग बंद रहेंगे

15 अगस्त को सुबह 4 बजे से सुबह 10 तक सामान्य यातायात के लिए कई रास्ते बंद रहेंगे। केवल विशिष्ट लेबल वाले वाहन ही इन सड़कों पर प्रवेश कर पाएंगे। ये मार्ग हैं-नेताजी सुभाष मार्ग (दिल्ली गेट से छत्ता रेल चौक तक), लोथियन रोड (जीपीओ दिल्ली से छत्ता रेल चौक तक), एस.पी. मुखर्जी मार्ग (एच.सी. सेन मार्ग से यमुना बाजार चौक तक),चांदनी चौक रोड (फव्वारा चौक से लाल किला तक), निषाद राज मार्ग (रिंग रोड से नेताजी सुभाष मार्ग तक), एस्प्लेनेड रोड और इसका लिंक रोड (नेताजी सुभाष मार्ग तक) और रिंग रोड (राज घाट से आईएसबीटी तक)।

इन सड़कों से बचने की सलाह

दिल्ली यातायात पुलिस की उत्तरी रेंज के पुलिस उपायुक्त निशांत गुप्ता ने बताया कि जिन वाहनों के पास रिहर्सल के लिए पार्किंग लेबल नहीं हैं, उन्हें सुबह 4 बजे से सुबह 10 बजे तक सी-हेक्सागन इंडिया गेट, कॉपरनिकस मार्ग, मंडी हाउस, सिकंदरा रोड, डब्ल्यू पॉइंट, ए-पॉइंट तिलक मार्ग, मथुरा रोड, बीएसजेड मार्ग, नेताजी सुभाष मार्ग, जे.एल. नेहरू मार्ग, निजामुद्दीन खट्टा और आईएसबीटी कश्मीरी गेट के बीच रिंग रोड, और निजामुद्दीन खट्टा और आईएसबीटी कश्मीरी गेट से सालिगढ़ बाईपास तक आउटर रिंग रोड आदि रास्तों से बचने की सलाह दी है।


वैकल्पिक मार्ग

यातायात की सुविधा के लिए, विभिन्न दिशाओं से आने वाले वाहनों के लिए वैकल्पिक मार्गों का सुझाव दिया गया है।
उत्तर-दक्षिण पहुंच
वैकल्पिक 1- अरविंदो मार्ग-सफदरजंग रोड-कमाल अतातुर्क मार्ग-कौटिल्य मार्ग-एस मार्ग-11 मूर्ति-मदर टेरेसा क्रिसेंट-पार्क स्ट्रीट-मंदिर मार्ग-पंचकुईंया रोड-रानी झांसी रोड और उत्तर दिल्ली में अपने गंतव्य तक पहुंचें और इसके विपरीत।

वैकल्पिक 2- कनॉट प्लेस-मिंटो रोड-भवभूति मार्ग-अजमेरी गेट-श्रद्धानंद मार्ग-लाहौरी गेट चौक-नया बाजार-पीली कोठी-एस.पी. मुखर्जी मार्ग ओडीआरएस तक और उत्तर दिल्ली में अपने गंतव्य तक पहुंचें और इसके विपरीत।

वैकल्पिक 3- निजामुद्दीन ब्रिज से यमुना पार करें-पुश्ता रोड-जी.टी. रोड और युधिष्ठिर सेतु से आईएसबीटी तक पहुंचें और उत्तर दिल्ली में अपने गंतव्य तक पहुंचें और इसके विपरीत।

पूर्व-पश्चिम ऐसे जाएं

एनएच-24 (एनएच-9) - निजामुद्दीन खट्टा - बारापुला रोड- एम्स फ्लाईओवर- रिंग रोड के नीचे। डीएनडी- बारापुला रोड (ऊपर वाले के अनुसार) या रिंग रोड पर आश्रम के माध्यम से और तदनुसार आगे बढ़ें। एनएच-24 (एनएच-9)- निजामुद्दीन खट्टा- रिंग रोड- भैरों रोड- मथुरा रोड-सुब्रह्मण्यम भारती मार्ग-राजेश पायलट मार्ग-पृथ्वीराज रोड-सफदरजंग रोड-कमल अतातुर्क मार्ग-पंचशील मार्ग-एसपी मार्ग/रिज रोड और इसके विपरीत। विकास मार्ग-आईपी मार्ग-डीडीयू मार्ग-मिंटो रोड, फिर कनॉट प्लेस या अजमेरी गेट - डीबीजी के माध्यम से और आगे बढ़ें। पुश्ता रोड (शास्त्री पार्क)-जी.टी. रोड-युधिष्ठिर सेतु-आईएसबीटी कश्मीरी गेट और तदनुसार रिंग रोड या रानी झांसी रोड के माध्यम से आगे बढ़ें। डीएनडी-एनएच24 (एनएच9)-युधिष्ठिर सेतु-सिग्नेचर ब्रिज-वजीराबाद ब्रिज रिंग रोड तक पहुंचने के लिए खुले रहेंगे। पुराना लोहे का पुल और गीता कॉलोनी पुल शांति वन की ओर बंद रहेंगे।

वाणिज्यिक परिवहन और अंतरराज्यीय बसों पर प्रतिबंध
14 अगस्त की आधी रात से 15 अगस्त 2026 की सुबह 11 बजे तक निजामुद्दीन खट्टा और वजीराबाद पुल के बीच मालवाहक वाहनों को अनुमति नहीं दी जाएगी। इसी तरह 14 अगस्त की आधी रात से 15 अगस्त 2026 की सुबह 11 बजे तक महाराणा प्रताप आईएसबीटी और सराय काले खान आईएसबीटी के बीच अंतरराज्यीय बसों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी।

शहर की बसों के लिए प्रतिबंध
स्थानीय शहर की बसें, जिनमें डीटीसी भी शामिल है, 14 अगस्त 2026 की आधी रात से 15 अगस्त 2026 की सुबह 11:00 बजे तक आईएसबीटी कश्मीरी गेट और रिंग रोड - एनएच-24 (एनएच-9) / एनएच ''टी'' पॉइंट (निजामुद्दीन खट्टा) के बीच रिंग रोड पर नहीं चलेंगी। इन बसों को वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करना होगा।

महत्वपूर्ण स्थानों तक पहुंचने के निर्देश
पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, आईएसबीटी कश्मीरी गेट, जे.पी.एन. अस्पताल और कस्तूरबा अस्पताल जैसे महत्वपूर्ण स्थानों तक पहुँचने के लिए विस्तृत वैकल्पिक मार्ग और दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

साहित्य

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