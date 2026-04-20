प्रेम विवाह के तीन महीने बाद पत्नी की हत्या, पति लापता

नई दिल्ली । मध्य दिल्ली के आनंद पर्वत इलाके के एक कमरे में महिला का शव मिला। मृतका की शिनाख्त अल्मोड़ा, उत्तराखंड निवासी तान्या (19) के रूप में हुई है। वारदात के बाद से महिला का पति फिरोजाबाद, यूपी निवासी शंभु यादव (23) फरार बताया जा रहा है।

शुरुआती जांच में महिला के गले पर निशान मिले हैं। आशंका व्यक्त की जा रही है कि गला घोंटकर हत्या की गई है। क्राइम टीम व एफएसएल ने मौके से साक्ष्य जुटाए हैं। पुलिस के अलावा क्षेत्रीय एसडीएम मामले की जांच कर रहे हैं।

मध्य जिला पुलिस उपायुक्त रोहित राजबीर सिंह ने बताया कि तान्या अपने पति शंभु यादव के साथ नई बस्ती, आनंद पर्वत इलाके में किराए के मकान में रहती थी। दोनों एक ही फैक्टरी में काम करते थे। तीन माह पूर्व ही दोनों ने शादी करने के बाद इस मकान में किराये पर रहना शुरू किया था।

रविवार सुबह लोगों ने तान्या के कमरे का दरवाजा खुला देखा। पड़ोसियों ने अंदर जाकर देखा तो फर्श पर तान्या का शव पड़ा था। फौरन मामले की सूचना पुलिस को दी गई। खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। बाद में क्राइम टीम व एफएसएल को मौके पर बुला लिया गया।

पूछताछ के दौरान स्थानीय लोगों ने बताया कि शनिवार शाम को आखिरी बार शंभु को देखा गया था। उसके बाद से वह गायब है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की मदद से मामले की छानबीन की जा रही है। आशंका व्यक्त की जा रही है कि झगड़े के दौरान उसने वारदात को अंजाम दिया।

दो टीम आरोपी की तलाश में रवाना कर दी गई है। टेक्निकल सर्विलांस की मदद से आरोपी की लोकेशन का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है। पुलिस ने महिला के परिजनों को उसकी हत्या की खबर दी है। उनके आने पर शव का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा।