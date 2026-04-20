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तीन दिन दिल्ली-एनसीआर झेलेगा लू का प्रकोप

तीन दिन दिल्ली-एनसीआर झेलेगा लू का प्रकोप

नई दिल्ली । इन दिनों तापमान बढ़ने से दिन के साथ अब रातें भी गर्म होने लगी हैं। अगले सप्ताह से तापमान में और अधिक बढ़ोतरी की संभावना है। दिल्ली में 20 से 25 अप्रैल के बीच मौसम ज्यादातर गर्म और शुष्क रहने की आशंका है।

इस दौरान अधिकतम तापमान लगभग 40 से 43 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। शुरुआती दिनों 20-22 अप्रैल में आसमान मुख्यतः साफ रहेगा, जबकि बाद के दिनों 23-25 अप्रैल में आसमान में आंशिक तौर पर बादल छाए रह सकते हैं।

मौसम विभाग के अनुसार 22 से 24 अप्रैल के बीच कुछ स्थानों पर लू (हीटवेव) चलने की स्थिति बन सकती है। वहीं, हवा की गति हल्की से मध्यम रहेगी, जो मुख्य रूप से उत्तर-पश्चिम दिशा से चलेगी। मौसम विभाग के अनुसार, 23 अप्रैल से पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र पर नए पश्चिमी विक्षोभ का असर पड़ने की संभावना है।

40 डिग्री तक पहुंचा तापमान
रविवार को चिलचिलाती धूप से गर्मी अधिक रही। दिन और रात के समय गर्म हवाएं चली। इस दौरान अधिकतम तापमान 40.1 और न्यूनतम तापमान 21.7 डिग्री दर्ज हुआ। हालांकि, मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अगले तीन दिन के दौरान अधिकतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। उसके बाद इसमें 1-2 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होगी। अगले 7 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान सामान्य से अधिक रहने की आशंका है।

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