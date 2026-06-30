पत्नी का सोते समय चाकू से रेता गला

नई दिल्ली। आनंद विहार के कड़कड़डूमा गांव में एक युवक ने लखनऊ से दिल्ली आकर अपनी पत्नी सोनम जोशी (30) की गला रेतकर हत्या कर दी। हमला करने के बाद आरोपी अनुज जोशी (35) ने फरार होने का प्रयास किया। उसके भाई व बाकी पड़ोसियों ने अनुज को पकड़ लिया। बाद में पुलिस अधिकारियों को खबर दे दी गई।
मौके पर पहुंची पुलिस ने पड़ताल के बाद सोनम का शव कब्जे में लेकर मोर्चरी भेजा। आरोपी की निशानदेही पर वारदात में इस्तेमाल चाकू बरामद कर लिया गया। पुलिस ने मामले में प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शुरुआती जांच में पता चला है कि अनुज अपनी पत्नी सोनम के चरित्र पर शक करता था। इस बात पर दोनों के बीच विवाद था।
शाहदरा जिला पुलिस उपायुक्त आरपी मीणा ने बताया कि मूल रूप से लखनऊ की रहने वाली सोनम नोएडा में अकेले रहकर घरेलू सहायिका की नौकरी करती थी। इसका पति अनुज लखनऊ के अलीगंज इलाके में आइसक्रीम का ठेला लगाता है। सोनम से अनुज की दूसरी शादी हुई थी। पहली पत्नी ज्योति उसे शक की वजह छोड़कर चली गई थी।
बाद में अनुज ने ज्योति की छोटी बहन सोनम से विवाह कर लिया था। फिलहाल पहली पत्नी के दो बच्चे और सोनम के तीन बच्चे अनुज के साथ लखनऊ में ही रह रहे थे। शनिवार को छुट्टी होने की वजह से सोनम कड़कड़डूमा गांव में रहने वाले अपने जेठ कौशल और जेठानी माया के घर पहुंची। रात को वह यही रुक गई।
यह बात अनुज को पता चली। वह रात को ही बस में सवार होकर दिल्ली पहुंचा। तड़के 5.40 बजे उसने अपने भाई कौशल के घर पहुंचकर पत्नी का सोते हुए गला रेत दिया। इसके बाद उसके पेट के अलावा शरीर के दूसरे हिस्सों में चाकू मारा। बाद में आरोपी ने फरार होने का प्रयास किया। आरोपी भी लखनऊ के अलीगंज का रहने वाला है।