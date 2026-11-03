नौसैनिकों का पराक्रम: समुद्री लुटेरों के कब्जे से 20 क्रू मेंबर बचाए गए

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय नौसेना को एक सफल अभियान के लिए बधाई दी है। नौसेना ने 02 नवंबर 26 को अरब सागर में 20 चालक दल सदस्यों को समुद्री लुटेरों से बचाया। यह अभियान मुंबई से 3000 किलोमीटर से अधिक दूर चला।

नौसेना ने 20 नाविकों को बचाया, राजनाथ सिंह ने सराहना की

मछली पकड़ने वाले जहाज 'अजिनी' को समुद्री लुटेरों ने अगवा कर लिया था। भारतीय नौसेना ने 48 घंटे के भीतर इस अभियान को अंजाम दिया। इसमें भारतीय वायु सेना का भी समय पर सहयोग मिला। नौसेना ने त्वरित पहचान, अवरोधन और चालक दल व जहाज की सुरक्षित रिहाई सुनिश्चित की। यह भारतीय नौसेना की उच्च परिचालन तत्परता को दर्शाता है। साथ ही, यह समुद्री खतरों पर निर्णायक प्रतिक्रिया देने की उसकी क्षमता को भी प्रदर्शित करता है।

भारत की समुद्री सुरक्षा प्रतिबद्धता क्या है?

हमारे बहादुर कर्मियों ने जीवन की सुरक्षा, समुद्री सुरक्षा बनाए रखने और हिंद महासागर क्षेत्र में स्थिरता सुनिश्चित करने की भारत की क्षमता, इरादे और संकल्प को एक बार फिर प्रदर्शित किया है। भारत सुरक्षित समुद्र और एक स्वतंत्र, खुले व सुरक्षित हिंद महासागर क्षेत्र को सुनिश्चित करने में दृढ़ता से खड़ा है।