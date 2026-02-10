दिल्ली समाचार

कारोबारी और कर्मचारी को गोली मारकर 80 लाख की लूट

कारोबारी और कर्मचारी को गोली मारकर 80 लाख की लूट

नई दिल्ली । उत्तर पूर्वी जिले के शास्त्री नगर इलाके में बदमाशों ने गोली मारकर मनी ट्रांसफर कारोबारी व उसके कर्मचारी से 80 लाख रुपये लूट लिए। हाथ पर गोली लगने से कर्मचारी अकील घायल हो गया, जबकि कारोबारी शाहिद की जान बच गई। घायल अकील का जग प्रवेश चंद्र अस्पताल में इलाज चल रहा है। कारोबारी शाहिद की शिकायत पर शास्त्री पार्क थाना ने लूट, हत्या के प्रयास समेत कई धाराओं में केस किया है।


जिला पुलिस उपायुक्त आशीष मिश्रा ने बताया कि सोमवार दोपहर 3.30 बजे शास्त्री पार्क थाना पुलिस को लूट की सूचना मिली। मौके पर पहुंची पुलिस को मनी ट्रांसफर कारोबारी और उसके कर्मचारी ने बताया कि वह कंपनी के रुपये लेकर जा रहे थे, तभी बाइक सवार तीन बदमाशों ने पिस्टल के बल पर उनकी स्कूटी रोक ली। विरोध पर हमलावरों ने गोली चला दी और बैग लेकर मौके से भाग गए। पुलिस ने घायल कर्मचारी अकील को पास के अस्पताल में लेकर गई।

जांच में पता चला कि शाहिद न्यू उस्मानपुर तीसरे पुश्ते पर मनी ट्रांसफर का काम करता है। उनके साथ अकील भी काम करता है। शाहिद ने पुलिस को बताया कि वह करीब 80 लाख रुपये बैग में रखकर स्कूटी से अपने कर्मचारी अकील के साथ सदर बाजार जा रहे थे। जहां से उन्हें रकम लेकर गुरुग्राम जाना था। उस्मानपुर से दिल्ली सहारनपुर हाइवे होते हुए वह शास्त्री पार्क फ्लाईओवर पर पहुंचे, तभी अपाचे बाइक पर हेलमेट लगाए तीन बदमाश आए और ओवरटेक करके उनकी स्कूटी रोक ली। एक बदमाश ने उनपर पिस्टल तान दी और रकम से भरा बैग मांगने लगे। विरोध करने पर बदमाश ने करीब चार गोली चलाई।

साहित्य

258, Metro Apartments,
Bhalaswa, Delhi-110033
Phone: 9810234094, 9999566005
email: editor@rajmangal.com

सम्पादक मंडल

मुख्य सम्पादक : कंचन गुप्ता
सह सम्पादक : राजलक्ष्मी दूबे
साहित्य संपादक : डॉ पुष्पलता मुजजफ्फरनागर
उत्तर प्रदेश प्रभारी : मनोज पाल

राजमंगल टाइम्स में प्रकाशन हेतु कहानी, कविता, हास्य व्यंग्य, नाटक तथा अन्य साहित्य, संस्कृति, परिवार, स्वास्थ्य, पर्यटन, चित्रकला तथा बाल साहित्य से संबंधित हिंदी रचनाएँ आमंत्रित है।

© 2023 RAJMANGAL TIMES. All Rights Reserved. Designed By Rajmangal Associates P Ltd

Main Menu