कालिंदी कुंज में यमुना नदी की सतह पर छाया जहरीला झाग

दिल्ली । दिल्ली के कालिंदी कुंज क्षेत्र में यमुना नदी की सतह पर आज सुबह जहरीला झाग तैरता हुआ दिखाई दिया। यह दृश्य नदी में बढ़ते प्रदूषण के स्तर को दर्शाता है और चिंता का विषय बना हुआ है। यमुना नदी में जहरीले झाग का दिखना इस बात का संकेत है कि नदी में प्रदूषण का स्तर अभी भी काफी बढ़ा हुआ है।

यह स्थिति न केवल जलीय जीवन के लिए हानिकारक है, बल्कि आसपास के वातावरण और जन स्वास्थ्य के लिए भी खतरा पैदा करती है।

विशेष रूप से, छठ पूजा जैसे महत्वपूर्ण त्योहारों से पहले नदी की यह स्थिति श्रद्धालुओं के लिए भी चिंता का कारण बन सकती है। नदी में इस प्रकार का झाग छठ पूजा के अनुष्ठानों को प्रभावित कर सकता है।

कालिंदी कुंज में यमुना नदी में जहरीले झाग का दिखना दिल्ली में प्रदूषण की गंभीर समस्या को उजागर करता है। इस समस्या के समाधान के लिए तत्काल और प्रभावी कदम उठाने की आवश्यकता है ताकि नदी को स्वच्छ रखा जा सके और पर्यावरण को सुरक्षित बनाया जा सके।