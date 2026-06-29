ड्यूटी पर जाते समय चेहरे पर फेंका तेजाब

नई दिल्ली। उत्तर-पूर्वी दिल्ली के भजनपुरा इलाके में पारिवारिक विवाद में एक शख्स ने अपनी पत्नी के चेहरे पर तेजाब डाल दिया। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। झुलसी हुई हालत में पीड़िता शीतल (42) को उसकी बेटी ने जग प्रवेश चंद्र अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनका उपचार हुआ।

बच्चों को लेकर पति से अलग रहती थी महिला

भजनपुरा थाना पुलिस ने पीड़िता का बयान लेकर मामला दर्ज कर लिया है। दरअसल महिला का अपने पति से पिछले काफी समय से विवाद चल रहा है। पति नशे का आदी है। नशा करने के बाद आरोपी पत्नी व बच्चों को पीटता है। इस वजह से महिला बच्चों के साथ अलग किराए का मकान लेकर रह रही है।

नौकरी करती है महिला

पुलिस के मुताबिक शीतल अपने बच्चों के साथ गंगोत्री विहार, वेस्ट घोंडा में रहती हैं। इनके पति सीताराम अलग रहते हैं। शीतल पुरानी रेलवे स्टेशन के पास एक कंपनी में प्राइवेट नौकरी करती हैं। 24 जून की दोपहर को वह अपने घर से ड्यूटी जाने के लिए निकली। अभी वह घर से कुछ ही दूर पहुंची थीं।



बेटी को फोन पर महिला ने बुलाया

इस बीच उनका पति सीताराम वहां पहुंचा और पत्नी के चेहरे पर तेजाब डालकर भाग गया। पीड़िता ने किसी तरह अपनी बेटी को कॉल किया। बेटी वहां पहुंची और ऑटो में बिठाकर अस्पताल पहुंची। वहां शीतल का उपचार हुआ। खबर मिलने के बाद अस्पताल में पुलिस पहुंची। पुलिस ने छानबीन के बाद 25 जून को मामला दर्ज किया।

पति पीता है शराब और गांजा

पीड़िता ने पुलिस को बताया कि उसका पति शराब पीने के अलावा गांजा और दूसरे नशे भी करता है। इसके अलावा वह कुछ काम भी नहीं करता। घर आकर वह शीतल के अलावा बच्चों को बुरी तरह पीटता था। परेशान होकर शीतल ने पति से अलग रहना शुरू कर दिया था। वो अक्सर साथ रहने का दबाव बनाता था। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है।