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दिल्ली विधानसभा को बम से उड़ाने की धमकी, ईमेल मिलने से हड़कंप

दिल्ली विधानसभा को बम से उड़ाने की धमकी, ईमेल मिलने से हड़कंप

नई दिल्ली । दिल्ली विधानसभा को आज बम से उड़ाने की धमकी भरा ईमेल मिलने के बाद राजधानी में हड़कंप मच गया। इस धमकी के मद्देनजर, दिल्ली पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए विधानसभा परिसर, सचिवालय, कई स्कूलों और एक मेट्रो स्टेशन पर बड़े पैमाने पर सुरक्षा अभ्यास शुरू कर दिया है।

विधानसभा को मिला धमकी भरा ईमेल
यह धमकी भरा ईमेल गुरुवार सुबह 8 बजकर 14 मिनट पर विधानसभा से जुड़े कई सरकारी और अन्य इनबॉक्स में पहुंचा। ईमेल में दिन के विभिन्न समयों पर विधानसभा, सचिवालय, कुछ स्कूलों और एक मेट्रो स्टेशन पर संभावित विस्फोटों की चेतावनी दी गई थी।

सूचना मिलते ही, दिल्ली पुलिस ने तुरंत हरकत में आते हुए बम निरोधक दस्ते और खोजी कुत्तों की टीमों के साथ मिलकर विधानसभा परिसर, सचिवालय, लक्षित स्कूलों और मेट्रो स्टेशनों पर व्यापक एंटी-सबोटेज जांच शुरू कर दी। सुरक्षा कर्मियों द्वारा चप्पे-चप्पे की तलाशी ली जा रही है ताकि किसी भी संभावित खतरे को टाला जा सके।
दिल्ली में धमकी के बाद अलर्ट
इस घटना के बाद, दिल्ली के संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था को और कड़ा कर दिया गया है। सार्वजनिक स्थानों पर सतर्कता बढ़ा दी गई है और किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर पैनी नजर रखी जा रही है। पुलिस ने जनता से भी अपील की है कि वे किसी भी संदिग्ध वस्तु या व्यक्ति की सूचना तुरंत पुलिस को दें।

दिल्ली विधानसभा को मिली बम की धमकी ने एक बार फिर सुरक्षा एजेंसियों की सक्रियता और तत्परता को उजागर किया है। हालांकि, इस तरह की धमकियों से आम जनजीवन में भय का माहौल उत्पन्न हो सकता है। ऐसे में, सुरक्षा उपायों को मजबूत करने के साथ-साथ, ऐसी धमकियों के स्रोत का पता लगाना और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करना अत्यंत महत्वपूर्ण है।

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