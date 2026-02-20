दिल्ली में अब सिर्फ ₹5 में भरपेट भोजन, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने किया 70 अटल कैंटीनों का उद्घाटन

दिल्ली । दिल्ली सरकार ने गुरुवार को राष्ट्रीय राजधानी में नए अटल कैंटीनों का उद्घाटन किया, जो प्रतिदिन लगभग 70,000 लोगों को भोजन उपलब्ध कराएंगे। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली के मंत्री आशीष सूद और उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के साथ मिलकर शहर भर के निवासियों को किफायती भोजन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इन कैंटीनों का शुभारंभ किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि नए अटल कैंटीनों का शुभारंभ राष्ट्रीय राजधानी के लोगों के लिए खुशी का क्षण है, जिनसे प्रतिदिन लगभग 70,000 लोगों को भोजन मिलने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि सरकार पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के सपने को साकार कर रही है और बताया कि अब तक शहर भर में 70 अटल कैंटीन स्थापित हो चुकी हैं।

पत्रकारों से बात करते हुए मुख्यमंत्री गुप्ता ने कहा कि यह दिल्लीवासियों के लिए खुशी का क्षण है। इन अटल कैंटीनों में प्रतिदिन 70 हजार लोगों को भोजन मिलेगा। हम अटल जी के सपने को साकार कर रहे हैं और दिल्ली में सरकार का एक वर्ष सफलतापूर्वक पूरा कर चुके हैं। हमने दिल्ली भर में 70 अटल कैंटीन स्थापित की हैं। यह हमारे लिए एक शानदार अनुभव है। दिल्ली के उपराज्यपाल (एलजी) विनय कुमार सक्सेना ने कहा कि नई शुरू की गई कैंटीनों में मात्र 5 रुपये में किफायती भोजन उपलब्ध होगा, जिससे मजदूरों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को बड़ी राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि अब तक 70 कैंटीन खोली जा चुकी हैं और भविष्य में और भी खोलने की योजना है।

सक्सेना ने पत्रकारों से कहा कि सिर्फ 5 रुपये में भोजन का आनंद लिया जा सकता है, जो बहुत अच्छी बात है। 70 कैंटीन खोली जा चुकी हैं और भविष्य में और भी खोलने की योजना है। इस पहल से उन मजदूरों और गरीबों को काफी राहत मिलेगी जिनके कार्यस्थलों के पास भोजन की उचित सुविधा उपलब्ध नहीं है। दिल्ली सरकार, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में, दिल्ली के लोगों को अधिक सेवाएं और सुविधाएं प्रदान करने के मिशन पर अथक प्रयास कर रही है।

इसके अलावा, दिल्ली के मंत्री आशीष सूद ने कहा कि अटल कैंटीन पहल जन कल्याण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है और यह मात्र एक नीति नहीं बल्कि राष्ट्रीय राजधानी के लोगों की सेवा करने का एक वादा है। सूद ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में, 70 कैंटीनों के माध्यम से प्रतिदिन लगभग 70,000 लोगों को भोजन मिलेगा और 100 कैंटीनों के चालू होने के बाद यह संख्या और बढ़ने की उम्मीद है।