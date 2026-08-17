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दिल्ली में 100 अटल कैंटीन का संकल्प पूरा

दिल्ली में 100 अटल कैंटीन का संकल्प पूरा

दिल्ली । दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म शताब्दी वर्ष के अवसर पर दिल्ली में उनके नाम पर 100 ‘अटल कैंटीन’ खोलने का संकल्प लिया गया था।

इन कैंटीन के जरिए रोजाना एक लाख लोगों को महज पांच रुपये में भोजन उपलब्ध कराने की योजना थी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पहल दिल्ली में किसी को भूखा न सोने देने की संवेदनशील सोच के साथ शुरू की गई है। उन्होंने बताया कि शहर में 100 अटल कैंटीन सुचारु रूप से संचालित हो रही हैं। उन्होंने इसे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के चरणों में पुष्पांजलि और श्रद्धांजलि बताया।

रेखा गुप्ता ने कहा कि रक्षाबंधन से पहले उन बहनों को पिंक कार्ड बनवाने का एक और अवसर दिया जा रहा है, जिन्होंने अभी तक अपना कार्ड नहीं बनवाया है। पिंक कार्ड के जरिए दिल्ली की महिलाएं बसों में मुफ्त यात्रा कर सकेंगी।

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