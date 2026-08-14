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मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कोंडली में दो-लेन स्लिप रोड पुल का किया लोकार्पण

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कोंडली में दो-लेन स्लिप रोड पुल का किया लोकार्पण

दिल्ली । मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कोंडली क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण दो-लेन स्लिप रोड पुल का लोकार्पण किया है। यह नया पुल गाजीपुर ड्रेन और हिंडन नहर के ऊपर बनाया गया है। इस परियोजना का उद्देश्य क्षेत्र में आवागमन को बेहतर बनाना और यातायात को सुगम करना है।

यह पुल कोंडली ब्रिज पर यातायात के दबाव को कम करने में सहायक होगा। इसके निर्माण से लाखों नागरिकों को सीधा लाभ मिलेगा। यह परियोजना कोंडली और आसपास के इलाकों के बीच आवाजाही को मजबूत करेगी।


इससे दैनिक यात्रियों का समय बचेगा और ईंधन की खपत भी कम होगी। पुल का निर्माण आधुनिक इंजीनियरिंग तकनीकों का उपयोग करके किया गया है। यह क्षेत्र के समग्र विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। सरकार का लक्ष्य दिल्ली की यातायात व्यवस्था को और अधिक कुशल बनाना है। यह पहल इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।


यातायात और आवागमन में सुधार
यह दो-लेन स्लिप रोड पुल कोंडली क्षेत्र में यातायात के प्रवाह को सुगम बनाएगा। गाजीपुर ड्रेन और हिंडन नहर पर बना यह पुल वैकल्पिक मार्ग प्रदान करेगा। इससे कोंडली ब्रिज पर लगने वाले जाम से मुक्ति मिलेगी। स्थानीय निवासियों और अन्य यात्रियों के लिए आवागमन अब अधिक आसान हो जाएगा। यह पुल पूर्वी दिल्ली को शहर के अन्य हिस्सों से बेहतर ढंग से जोड़ेगा।

नागरिकों को मिलने वाले लाभ
इस पुल के लोकार्पण से लाखों नागरिकों को सीधा फायदा होगा। उन्हें अब अपने गंतव्य तक पहुंचने में कम समय लगेगा। बेहतर यातायात व्यवस्था से प्रदूषण का स्तर भी कुछ हद तक कम होने की उम्मीद है। यह सुविधा क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा देगी। आपातकालीन सेवाओं के लिए भी यह पुल त्वरित आवाजाही सुनिश्चित करेगा।

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