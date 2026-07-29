दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे से नहीं गुजर सकेंगे कांवड़िए और उनके वाहन

दिल्ली । सावन माह में शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा को लेकर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी कर बताया है कि कांवड़ियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे पर कांवड़ यात्रियों और उनके साथ चलने वाले वाहनों की आवाजाही पर रोक लगाने का निर्णय लिया है।

कांवड़ यात्रा 30 जुलाई से शुरू होकर 11 अगस्त तक चलेगी। लाखों कांवड़िए हरिद्वार और गंगोत्री से गंगाजल लेकर दिल्ली होते हुए हरियाणा और राजस्थान की ओर रवाना होंगे। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के अनुसार एक्सप्रेसवे पर भारी वाहन यातायात के कारण यह मार्ग कांवड़ियों के लिए सुरक्षित नहीं है।

पारंपरिक मार्गों का उपयोग की सलाह

पूर्वी रेंज के पुलिस उपायुक्त के.रमेश ने बताया, कांवड़ियों को केवल निर्धारित पारंपरिक मार्गों का उपयोग करने की सलाह दी गई है। इसके तहत अप्सरा बॉर्डर-शाहदरा फ्लाईओवर, सीलमपुर टी-पॉइंट, आईएसबीटी फ्लाईओवर, भोपुरा बॉर्डर, वजीराबाद रोड, गोकुलपुरी, सीलमपुर मार्ग, लोनी बॉर्डर और सोनिया विहार बॉर्डर से पुस्ता रोड मार्ग सहित कई निर्धारित रूट तय किए गए हैं।

एडवाइजरी में 29 जुलाई से 12 अगस्त तक जीटी रोड (अप्सरा बॉर्डर से यमुना ब्रिज), वजीराबाद रोड (भोपुरा बॉर्डर से सिग्नेचर ब्रिज), विकास मार्ग, आशा राम त्यागी मार्ग (रोड नंबर-66), पुस्ता रोड और लोनी रोड पर भारी परिवहन वाहनों के संचालन पर रोक रहेगी। इन वाहनों को एनएच-9 और एनएच-44 सहित वैकल्पिक मार्गों से भेजा जाएगा।

ये सड़क रहेगी बंद

कावंड़ यात्राियों की भारी आवाजाही को देखते हुए जीटी रोड (अप्सरा बॉर्डर से यमुना ब्रिज) पर आम ट्रैफिक के लिए 9 अगस्त को सुबह 7 बजे से 12 अगस्त रात 8 बजे तक बंद रहेगा। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने वाहन चालकों अपील की है कि वह यात्रा के दौरान कुछ मार्गों पर यातायात का दबाव बढ़ सकता है।

ऐसे में वाहन चालक को धैर्य रखें, ट्रैफिक नियमों का पालन करें और प्रमुख चौराहों पर तैनात पुलिसकर्मियों के निर्देशों का पालन करें। पुलिस का कहना है कि निर्धारित मार्गों के उपयोग से कांवड़ यात्रा को सुरक्षित, सुगम और व्यवस्थित बनाया जा सकेगा तथा आम नागरिकों को भी कम से कम असुविधा होगी।