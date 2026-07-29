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युवक की गोली मारकर हत्या

युवक की गोली मारकर हत्या

दिल्ली । दक्षिण-पूर्व जिले के पुल प्रह्लादपुर थाना क्षेत्र में मंगलवार देर रात बाइक सवार तीन बदमाशों ने 28 वर्षीय मोहम्मद इरशाद आलम उर्फ गुड्डू की ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर हत्या कर दी। हमलावरों ने गुड्डू को गोलियां मारने के बाद धारदार हथियार से उसका गला भी काट दिया।

वारदात में उसका साथी मोहम्मद फारुख भी गोली लगने से घायल हो गया।

पुलिस के मुताबिक, हमलावरों ने कुल 11 राउंड फायरिंग की। इरशाद को पांच से छह गोलियां लगीं। गंभीर रूप से घायल होने के बाद उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं फारुख के बाएं कंधे में गोली लगी। उसे उपचार के लिए एम्स ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया, जहां हालत स्थिर होने पर मंगलवार को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई।

दक्षिण-पूर्व जिले के पुलिस उपायुक्त डॉ. हेमंत तिवारी ने बताया कि आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी निगरानी की मदद ली जा रही है। अभी हत्या की वजह स्पष्ट नहीं है। पुलिस आपसी रंजिश समेत अन्य पहलुओं से मामले की जांच कर रही है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, बिहार निवासी इरशाद और फारुख शटरिंग का काम करते थे। दोनों दो दिन पहले ही लाल कुआं स्थित चुंगी नंबर-3 इलाके में किराये पर रहने आए थे।


10 खोखे और दो कारतूस बरामद
स्थानीय लोगों के मुताबिक, घटना रात करीब पौने एक बजे हुई। बदमाशों ने दोनों युवकों को कमरे से बाहर बुलाया और कुछ ही देर बाद फायरिंग शुरू कर दी। गोलियों की आवाज सुनकर इलाके में अफरातफरी मच गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायल फारुख को अस्पताल पहुंचाया। क्राइम टीम और फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल से 10 खोखे और दो कारतूस बरामद किए हैं। पुलिस ने संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हमलावरों की तलाश जारी है।

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