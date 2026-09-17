डिलीवरी ब्वॉय की हत्या, बॉक्स में मिला शव; पड़ताल शुरू

नई दिल्ली । नए संसद भवन से कुछ ही दूरी पर अति सुरक्षित माने जाने वाले पंडारा रोड स्थित स्टाफ क्वार्टर में डिलीवरी ब्वॉय की हत्या कर शव लोहे के बक्से में बंद करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। मृतक की पहचान सन्नी (26) के रूप में हुई है। उसका शव कई दिनों तक क्वार्टर में पड़ा रहा। मंगलवार रात बदबू आने के बाद पड़ोसियों ने रात 12.56 बजे पुलिस को पीसीआर कॉल कर सूचना दी।

मामले में मृतक के दोस्त और एक अन्य युवक की भूमिका सामने आई है। पुलिस दोनों की तलाश कर रही है।

नई दिल्ली जिला पुलिस के अनुसार, सूचना मिलने पर तिलक मार्ग थाना पुलिस पंडारा रोड स्थित क्वार्टर पहुंची। दरवाजा खोलने पर अंदर से तेज दुर्गंध आ रही थी। तलाशी के दौरान पुलिस को लोहे का बक्सा मिला। उसे खोलने पर सन्नी का शव बरामद हुआ। शव काफी सड़-गल चुका था, इसलिए प्रारंभिक तौर पर हत्या के तरीके का पता नहीं चल सका है। शव को पोस्टमार्टम के लिए लेडी हार्डिंग अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है।



पुलिस के मुताबिक, जिस क्वार्टर से शव मिला, उसमें सन्नी का दोस्त रहता था। घटना के बाद से वह फरार है। मृतक की मोटरसाइकिल निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर खड़ी मिली है। इससे पुलिस को आशंका है कि आरोपी मोटरसाइकिल से स्टेशन पहुंचा और ट्रेन से दिल्ली से बाहर भाग गया।



जिला पुलिस उपायुक्त सचिन शर्मा ने बताया कि आरोपी की तलाश में पुलिस की टीमें काम कर रही हैं और वह पुलिस के काफी नजदीक है। आरोपी की गिरफ्तारी के बाद ही हत्या के सही कारण का पता चल पाएगा।